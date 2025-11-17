Projeto Cultura em Toda Parte encanta público em Santana do São Francisco

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), realizou neste domingo, 16, mais uma edição do projeto Cultura em Toda Parte, desta vez no município de Santana do São Francisco, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A iniciativa integrou a programação do ‘Velho Chico: Territórios Criativos’, promovido pelo Instituto Caravana, que tem como proposta aproximar economia criativa, cultura ribeirinha e sustentabilidade ambiental.

“Foi muito significativo receber o Cinema na Praça e a Orquestra Sinfônica, ampliando o acesso da nossa comunidade a atividades culturais de grande importância. Essas ações enriqueceram ainda mais o evento e proporcionaram momentos especiais para o público. Agradeço ao Governo do Estado e à Funcap por fortalecerem essa parceria e contribuírem para o sucesso da programação”, destacou Suzana Campos, Diretora Executiva do Instituto Caravana.

Durante todo o dia, a programação do evento movimentou a cidade ribeirinha com a mesa-redonda sobre Turismo Ecológico e a Sessão de Homenagem da Primeira Eco Feira Multicultural Velho Chico.

A secretária do Meio Ambiente, Elizângela Bastos, celebrou a união dos projetos e o impacto positivo que a iniciativa trouxe para à comunidade ribeirinha. “Estamos muito felizes em unir dois projetos tão importantes e oferecer à nossa população uma programação rica, que celebra nossa identidade e fortalece o sentimento de pertencimento. A realização do Cultura em Toda Parte aqui em Santana do São Francisco demonstra o compromisso do Governo do Estado, com a valorização da cultura e com o desenvolvimento do baixo São Francisco,” ressaltou.

Cultura em Toda Parte

No início da noite, o projeto ‘Cultura em Toda Parte’ levou ao palco a apresentação musical do Sexteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), que apresentou um repertório inspirado na cultura sergipana, valorizando ritmos, temáticas e elementos que compõem a diversidade cultural do estado.

O trompista da Orsse, Iuri Oliveira destacou a experiência de se apresentar pela primeira vez no município. “É um lugar lindo, acolhedor, e estou encantado por conhecer essa cidade pela primeira vez. O projeto Orquestra na Estrada nos permite viver momentos como este, onde levamos música e cultura para diferentes regiões, e em troca somos presenteados com paisagens e acolhidas tão especiais”, afirmou.

Na sequência, foi exibido gratuitamente o filme ‘Clandestino’, contemplado no Edital Tarcísio Duarte (Lei Paulo Gustavo), com apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo de Sergipe, Funcap e Secult.

A coordenadora de formação e fomento da Funcap, Raquel Amado, enfatizou o alcance do projeto e o impacto das apresentações na comunidade local. “Desembarcamos na cidade de Santana com uma programação cheia de significado: trouxemos parte da Orquestra Sinfônica na Estrada, o Cinema na Praça e a apresentação Cacumbi. Foi uma noite emocionante, com repertório regional e manifestações tradicionais que encantaram o público. Sem dúvida é um evento que ficará marcado na memória de todos nós”.

Encerrando a noite, o público acompanhou a apresentação do Cacumbi de Mestre Deca, tradicional manifestação afro-brasileira de Laranjeiras. Formado exclusivamente por homens e reconhecido por sua dança em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, o grupo encenou a simbólica disputa entre o Rei Negro e o chefe caboclo.

O coordenador do grupo, Antônio Carlos, destacou a importância de levar a tradição do grupo para diferentes regiões do estado e comemorou o convite para se apresentar em Santana do São Francisco. “Se apresentar aqui em Santana de São Francisco é uma grande honra para todos nós. Quando somos convidados, é porque reconhecem a força, a história e o talento da família Cacumbi. Que venham muitos outros chamados como este, para que possamos continuar levando nossa cultura para toda parte”, destacou.

Público aprova

O evento reuniu um grande público da região do baixo São Francisco, que aproveitaram a programação para prestigiar o talento sergipano, celebrar a cultura ribeirinha e vivenciar um momento de lazer, convivência e integração cultural.

A gerente de vendas Patrícia Mendes destacou a qualidade das apresentações e a emoção de assistir à Orquestra Sinfônica pela primeira vez. “Achei o evento espetacular, realmente imperdível. Foi a primeira vez que assisti a uma apresentação da Orquestra e fiquei encantada com cada detalhe. Está mais que aprovado e espero que esta experiência volte outras vezes para nossa cidade.”

Já o casal Aili Bezerra e Cleomenes dos Santos aproveitou a programação para curtir o domingo em família e destacou a alegria de vivenciar um evento cultural tão completo na região. “O evento está simplesmente maravilhoso. Gostamos de tudo: filme, apresentação do Cacumbi e, claro, a Orquestra, que colocou todo mundo para dançar. Estão todos de parabéns,” disse Aili.

Para Cleomenes, o evento foi uma oportunidade para curtir a noite de uma forma diferente. “Aproveitei cada momento para dançar e me divertir ao lado da minha esposa. A música e o clima do evento deixaram tudo ainda mais gostoso”.

Moradora da região, Maria José compartilhou sua emoção e lembrou da relação afetiva que tem com a música.“A apresentação foi maravilhosa. Sou apaixonada por música. Meu pai era músico e acredito que isso está no meu sangue. A Orquestra hoje foi tudo de bom. Que a nossa cultura continue viva desse jeito”, ressaltou.

