Projeto da Deso doa 200 livros a alunos de colégio em Itabaiana

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) distribuiu gratuitamente 200 livros à comunidade escolar do Colégio Estadual Eduardo Silveira, em Itabaiana, município do agreste sergipano, em evento realizado na tarde da última quarta-feira, 25. A ação ocorreu por meio do ‘Livro, liberdade para a alma’, projeto da companhia que realiza doações e empréstimos de títulos literários diversos à população.

O objetivo da atividade foi incentivar a leitura e ampliar o acesso a livros, segundo afirmou a idealizadora da iniciativa e secretária da Gerência de Pesquisas e Exploração de Mananciais Subterrâneos (GPMS) da Deso, Maria Cristina Santana de Jesus. “Trouxemos títulos ficcionais infantis e infanto-juvenis, mas também conteúdo didático que ajudará os estudantes, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O projeto não se concentra na capital, e tem contemplado diversos municípios do interior do estado”, destacou ela.

Para a diretora do colégio estadual, Janice de Jesus Sampaio, os livros doados pela Deso terão papel importante na formação dos alunos beneficiados. “Quem lê, melhora a mente, melhora o seu conhecimento. Muitas empresas não dão a atenção devida à causa educacional, mas a Deso demonstra muita sensibilidade a esse crucial setor do nosso estado e país”, ressaltou a diretora, acrescentando que o projeto apresenta, ainda, a educação como agente de transformação e ascensão social.

Aprovação

A escritora Janaína Santos Souza, que proferiu palestra alusiva ao ‘Setembro Amarelo’, campanha nacional de prevenção do suicídio e de conscientização sobre saúde mental, durante a atividade do ‘Livro, liberdade para a alma’, disse que a iniciativa foi uma surpresa muito positiva. “Quando se fala em Deso, pensamos em água e em esgoto, não em livros. Mas, é um programa maravilhoso, pois muitas pessoas precisam desse acesso”, sublinhou Janaína.

Na avaliação do escritor Anderson Pereira da Silva, que também realizou apresentação temática sobre a campanha nacional, a ação vai expandir a bagagem literária dos alunos. “Aqui, a gente encontra livros que não estão na biblioteca do colégio. Então, agora, há mais variedade para os estudantes, o que pode despertar um maior interesse pela leitura”, frisou.

Foto ascom Deso