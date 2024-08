Projeto de eficiência enérgica é uma das inovações previstas no Plano de Soluções de Emília

Sustentabilidade com produção de energia limpa, gerando economia para os cofres públicos. Esse é o objetivo principal do projeto de eficiência energética estabelecido no Plano de Soluções da candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Esse modelo de produção energética ainda é novidade no país, mas nas gestões onde já foi implantado, têm gerado grandes benefícios para as cidades.

A ideia é fazer a eficientização dos prédios públicos, que passarão a ser alimentados exclusivamente por energia solar. Entre os benefícios, além da diminuição da conta de energia, está a redução das emissões de gases de efeito estufa; melhoria do conforto e produtividade dos servidores, possibilitando a modernização dos sistemas de climatização e iluminação no ambiente de trabalho; valorização dos imóveis próprios, entre outros.

Para garantir uma produção de 100% de energia limpa, o modelo de gestão prevê a instalação de usinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica com o objetivo de atender a demanda da iluminação pública e dos prédios públicos. A implantação dessas usinas é uma estratégia que combina benefícios econômicos, ambientais e sociais, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Dessa forma, a prefeitura passa a ter uma produção própria de energia, aumentando a independência do município em relação às concessionárias de energia, protegendo contra variações de preços, tarifas adicionais e interrupções no fornecimento. Outro benefício é a geração de empregos com a instalação e manutenção dos equipamentos.

“Este projeto de eficiência energética representa um marco significativo para a Prefeitura de Aracaju e toda a sua população. Ao investir em energia limpa e sustentável, estamos não apenas reduzindo os custos para os cofres públicos, mas também contribuindo para um futuro mais verde e saudável para todos”, ressaltou Emília Corrêa.

Outra possibilidade também com a eficiência energética é oferecer o serviço de recarga gratuita para taxistas com veículos elétricos. A primeira etapa atenderá 10% da frota. Com isso, a prefeitura entra como avalista para incentivar a renovação da frota com empréstimos a juros subsidiados.

