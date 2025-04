PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL REGISTRA ATRAÇÕES DA VILA DA PÁSCOA E PROMOVE AUTONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL

Na última semana da Vila da Páscoa 2025, as belezas dos cenários e atrações da região dos lagos da Orla de Atalaia foram registradas pelas lentes do IncluZoom, projeto de inclusão social que utiliza a fotografia como ferramenta de desenvolvimento e autonomia para pessoas com deficiência intelectual, incluindo pessoas com síndrome de Down. A visita aconteceu na última sexta-feira, 25. A Vila é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Nesta edição, a Vila da Páscoa ampliou as ações de acessibilidade, com sala multisensorial, intérpretes de Libras circulantes, brinquedos adaptáveis nos espaços infantis e ambientes acolhedores para todos os visitantes.

O IncluZoom atua há seis anos promovendo formação em fotografia para pessoas com deficiência intelectual, com o objetivo de valorizar talentos e estimular a inclusão no mercado de trabalho. O Coordenador pedagógico do projeto, Saulo Coelho explicou o que motivou a participação na Vila: “O projeto está atuando desde 2019 em Aracaju, e a gente sempre procura interagir com a cidade, fazer ações fotográficas, saídas para cobrir o que acontece de legal. A Vila da Páscoa é uma dessas ações que o pessoal gosta muito, porque tem muita luz, muita decoração, muitas flores, coelhos, ovos de Páscoa. Sempre tem muito assunto interessante para registrar e a galera fica muito feliz”, disse.

Carlos Henrique é uma pessoa com síndrome de Down e participante do projeto e disse que gosta muito de tirar fotos. “Gosto de praticar e aprender cada vez mais. Viemos aqui hoje e esse lugar me inspira. Tem um parque cheio de pessoas e tiramos muitas fotos. As pessoas querem aprender e precisam ter mais autonomia para crescer ainda mais”, afirmou.

Natália Silva, também pessoa com síndrome de Down e apaixonada pela fotografia, atua como fotógrafa em eventos, casamentos e pontos turísticos do estado. “Eu gosto muito do curso, dos meus professores. A fotografia é muito importante para todo mundo. Estou adorando os espaços aqui na Vila, está tudo muito lindo”, destacou.

Lucas Aribé, integrante do projeto desde sua formação, enfatizou a importância de eventos como a Vila da Páscoa. “Estamos aqui com a turma do IncluZoom, que é um curso profissionalizante de fotografia para pessoas com deficiência intelectual, promovido pelo Instituto Illuminar. Participar da Vila da Páscoa é muito especial, porque é um evento que valoriza a cultura, o turismo e também a inclusão social. É muito importante estarmos presentes, mostrando as belezas da nossa terra”.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Funcap e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara