Projeto de interiorização avança com ações do Senac e Sesc em Malhador

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e os diretores regionais do Sesc, Aparecida Farias, e do Senac, Marcos Sales, estiveram no município de Malhador, onde participaram de reunião com o prefeito Francisco de Assis Araújo Júnior. Eles atenderam ao convite feito pelo gestor, com o objetivo de firmar parcerias e levar ações do Sesc e Senac para a cidade.

“Quero agradecer a vinda de todos aqui ao nosso município e tenho certeza de que essa parceria vai trazer melhorias para os moradores de Malhador. A nossa cidade tem crescido e avançado bastante. A oferta de cursos do Senac vai melhorar muito a condição de vida do nosso povo, pois são qualificações que vão prepará-lo para o mercado de trabalho”, destacou o prefeito.

A chegada ao município fortalece ainda mais a proposta do Sistema Fecomércio em interiorizar as ações, com o objetivo de atender todas as 75 cidades sergipanas.

“O prefeito de Malhador se mostrou bastante receptivo para discutirmos os projetos para a cidade, que necessita da nossa presença. Acima de tudo, temos que ter essa parceria com o gestor municipal. Ele está contratando curso do Senac e nós ofertaremos outros, por meio do Programa Senac de Gratuidade, o PSG, e traremos ações do Sesc. Teremos um dia completo de atividades culturais e sociais, a exemplo de aferição de pressão, corte de cabelo, saúde da mulher, saúde bucal e tantas outras”, relatou Marcos Andrade.

“Estamos avançando, de cidade em cidade, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac está crescendo, mostrando o que faz e o que pode levar para cada município, sempre juntos. O Sesc com ações sociais, de lazer e de cultura, através das unidades móveis, Odonto Sesc e Cine Sesc, e o Senac com as capacitações. E em Malhador vamos participar desse evento que o prefeito está organizando”, reforçou Aparecida Farias.

Na missão de Educar para o trabalho, o Senac promove a qualificação técnica dos munícipes de Malhador, possibilitando a geração de emprego e renda, transformando vidas e propiciando novos horizontes. De acordo com Marcos Sales, Diretor Regional do Senac, essa é mais uma ação dentro do programa de interiorização, solicitado pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

“Em Malhador fechamos parceria para cursos na área de saúde, informática e corte e costura, atendendo a uma demanda local. Para cada um real investido pelo município, o Senac aportará um real de gratuidade. Estão de parabéns o prefeito Assisinho, o presidente Marcos Andrade, bem como nosso conselheiro, filho do município, Sandro Ataíde Moura, que fez toda a intermediação para que a parceria fosse concretizada. Faremos, ainda esse ano, uma ação conjunta com o Sesc, para levar serviços de saúde e beleza via Senac, além de lazer e ação social, pelo Sesc”.

O município de Malhador será atendido pelo Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac de Itabaiana, que tem como gerente Maria Isabel Lima. Os cursos serão ofertados na cidade de Malhador.

“Foi muito gratificante o encontro com o prefeito de Malhador, que percebemos ser um gestor comprometido com seu povo. Há uma preocupação em atender o maior número de moradores, viabilizando mais cursos a cada semestre, sem cobrar nada da comunidade. Foi apresentado o catálogo com 230 cursos ofertados pelo Senac Sergipe e neste primeiro momento o prefeito escolheu de acordo com a demanda do município, as capacitações de Básico de Corte de Cabelo e Escova, Noções de Empreendedorismo, Costureiro, Preparo de Doces e Salgados, e Pizzas molhos e cobertura”, informou Maria Isabel Lima, complementando que na terça-feira, 27, irá mais uma vez a Malhador, para a seleção de mais cinco turmas.

Estiveram presentes à reunião, os diretores da Fecomércio, Sandro Ataíde Moura e Alex Sandro Moura; a secretária de Saúde de Malhador, Luana Costa; o secretário de Administração; Diogo Araújo, e assessores da administração municipal.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac |SE