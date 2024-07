Projeto de Lei concede ao município de Salgado o título de Cidade das Águas

Com uma população de 19. 998 habitantes (Dados IBGE, estimativa 2019), o município, distante a 53 km de Aracaju, foi emancipado em 4 de outubro de 1927 e possui um grande potencial turístico, adquirindo o status de Cidade das Águas, por apresentar uma fonte com altas qualidades medicinais, localizada no Balneário Público de Salgado, importante atrativo para sergipanos e turistas.

A região começou a ser chamada de Pau Ferro no final do século XIX, por viajantes que paravam em um bosque e davam aos seus cavalos água de uma fonte. Nessa mesma época, moradores do município de Boquim começaram a ocupar as áreas do atual povoado Macedina e região. Pessoas do município de Lagarto também se estabeleceram em povoados como Água Fria e Água Quente. O salobro que caracterizava o gosto da água de uma fonte levou a região a ser chamada de Salgadinho. Em 1927 passou a se chamar Salgado e atualmente a cidade é referência no turismo aquático sergipano abrigando um balneário público conhecido em Sergipe, além de parques aquáticos privados graças à sua riqueza natural.

“O município mantém a sua marca de grande reserva hídrica e pela grandiosidade que tem para o turismo sergipano, é que oficialmente, por meio de lei, deve ser reconhecido como a Cidade das Águas”, ressalta o deputado Paulo Júnior no texto da propositura.

Por Aldaci de Souza