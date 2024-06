Projeto de Lei que reconhece wheeling como prática esportiva em Aracaju é aprovado

Com mais um Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) colocou em pauta mais uma modalidade esportiva para a capital.

O PL 391/2023 consiste no reconhecimento da modalidade wheeling na realização de manobras e acrobacias de solo sobre duas rodas, em local devidamente autorizado, no município de Aracaju. “Essa é uma prática relativamente nova, de malabarismo com motocicleta ou bicicleta , que exige força e equilíbrio dos praticantes. Nosso intuito, com essa propositura, é reconhecer a prática como esporte legítimo e preparar espaços apropriados e devidamente licenciados em Aracaju, instituindo as regras necessárias para a prática, com as limitações de segurança e saúde necessárias. Para isso, contamos com as diretrizes estabelecidas também pela Confederação Brasileira de Motociclismo”, explicou Byron.

Ainda nos diálogos acerca do projeto, o parlamentar ressaltou todo cuidado e reforço de informações que asseguram que a modalidade não será autorizada em vias públicas, conforme previsto nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim como o surf e o skate, o wheeling é um esporte avaliado pelas notas dadas aos competidores em suas manobras, premiando a destreza e o trato do equipamento de manobra, além da força e da habilidade que mostra o manobrista. O Projeto de Lei segue para sanção do Poder Executivo.

Foto: China Tom

Por Jacqueline Vasconcelos