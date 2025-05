Projeto do CONBASF mobiliza o município de Telha em ação de preservação do Rio São Francisco

O município de Telha foi palco, nesta sexta-feira, 23, da primeira edição do projeto “Dia do Chico”, promovido pelo Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF). A ação marcou o início de uma agenda voltada à recuperação ambiental do Rio São Francisco e à conscientização da população ribeirinha sobre a importância da preservação do maior curso d’água de Sergipe.

Com uma programação que uniu educação ambiental e ações práticas, o evento contou com a soltura de mais de 20 mil alevinos, plantio de mudas nativas, coleta de resíduos sólidos, coleta de óleo de cozinha usado e monitoramento da qualidade da água. As atividades foram realizadas em parceria com a CODEVASF, o projeto CAT’Oleo e a Orizon.

“O projeto é uma resposta concreta aos impactos ambientais que ameaçam o Velho Chico. Esta edição em Telha serve como modelo para futuras ações nos demais municípios consorciados”, destacou o superintendente do CONBASF, Alberto Júnior.

O evento também teve forte caráter educativo, envolvendo alunos da rede pública e comerciantes locais em ações de sensibilização sobre o uso responsável dos recursos naturais e o descarte correto de resíduos.

Para o presidente do CONBASF e prefeito de Telha, Lucas Freire, a mobilização representa um compromisso coletivo com o futuro do rio.

“O Dia do Chico nasce como símbolo de cuidado e cooperação. Preservar o São Francisco exige tempo, parceria e participação ativa da sociedade. Telha deu um exemplo que queremos ver replicado em todo o Baixo São Francisco.”

A expectativa do CONBASF é expandir o projeto para outros municípios consorciados, consolidando o Dia do Chico como uma estratégia contínua de preservação do rio e de educação ambiental regional.

Por: Ascom/COMBASF