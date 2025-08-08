Projeto Elas Constroem chega ao estado de Sergipe e abre novas frentes de trabalho para as mulheres na construção civil; veja cursos oferecidos

O programa Elas Constroem, iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), começa em setembro sua primeira experiência em Sergipe. A proposta é simples: oferecer qualificação gratuita e bolsa-auxílio para que mulheres ingressem em ocupações ainda dominadas pelos homens — como carpintaria de obras e assentamento de revestimentos cerâmicos.

O Elas Constroem nasceu há dois anos, quando a CBIC formou 15 lideranças femininas em 12 localidades para discutir inclusão no setor. Durante a mentoria, a administradora sergipana Adriana Crepaldi percebeu ser hora de ir além do debate. “Não bastava falar de protagonismo; era preciso abrir vagas concretas nos canteiros”, afirma a líder do projeto em Sergipe e assistente administrativa financeira da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp).

Para viabilizar a ação, a Aseopp costurou apoio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) cedeu o espaço onde as aulas ocorrerão — com sala para as alunas deixarem os filhos, reforçando o viés de inclusão.

Cursos oferecidos:

Assentadora de Revestimentos Cerâmicos (160h)

Data de Início – 01/09/2025

Turno – Tarde (13h30 às 17h30)

Carpinteira Polivalente de Obras (160h)

Data de Início – 15/09/2025

Turno – Tarde (13h30 às 17h30)

Levantamento recente do SENAI Sergipe apontou mais de 600 vagas abertas para 2025 em funções de base da construção, 25% delas para carpinteiros de formas. “Nosso piloto mostrou taxa de conclusão de 78%. Mulheres e homens terminaram praticamente no mesmo patamar”, destaca Silvia Delmondes, gerente de Educação Profissional da instituição.

Para a vice-presidente de Responsabilidade Social da CBIC, Ana Cláudia Gomes, o programa se apoia em três pilares, “sensibilidade para entender as barreiras femininas, parceria para dividir responsabilidades e entrega de formação que gere emprego real.”

O presidente executivo da CBIC, Fernando Guedes, acrescenta: “A construção civil oferece o segundo melhor salário de entrada na iniciativa privada. Queremos levar o Elas Constroem a cem novas cidades e mostrar que não há razão para a mulher ficar fora desse mercado.”

As inscrições ficam abertas até 20 de agosto, mais informações nos perfis oficiais da ASEOPP.

Por Marcelo Carvalho