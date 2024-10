PROJETO GALERIAS URBANAS DÁ VIDA A FACHADAS DE AGÊNCIAS DO BNB EM CARIRA, DORES, PROPRIÁ E TOBIAS BARRETO

Cinco endereços do Banco do Nordeste em Sergipe ganharam um colorido especial, graças à contribuição de grafiteiros locais. É o projeto Galerias Urbanas, do Banco do Nordeste Cultural, que ocupou muros das agências bancárias nos municípios de Carira, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Tobias Barreto, além do prédio que receberá a nova agência no bairro Garcia, em Aracaju.

Em obras criativas, os artistas retratam com realismo, texturas e cores, cantores e manifestações características de Sergipe, com objetivo de fortalecer a memória e destacar a diversidade do cenário cultural do estado.

Em Carira, a arte remete à indígena que dá nome ao município e a grupos folclóricos da localidade. Em Nossa Senhora das Dores, foram representados três grupos do folclore local: Parafuso, São Gonçalo e Reisado. Em Propriá, a arte homenageou o grupo Cacumbi. Em Tobias Barreto, foi eternizada a Velha Guarda musical, formada por Tonho Jovi, Trio Zebrão e Renan Torres. E em Aracaju, a obra presta homenagem ao cantor Rogério, autor da música Sergipe é o País do Forró.

“O projeto Galerias Urbanas deixa marcas bonitas e cruas das expressões humanas. O sergipano se sente imensamente olhado, em cada esboço, pincelada, coloração, nos muros das agências bancárias. Foi de uma sensibilidade preciosa testemunhar tantos agradecimentos e sorrisos por conta das manifestações artísticas e culturais, nas paredes horizontais e verticais que foram contempladas”, afirma a produtora cultural Ivy Moreira, coordenadora do projeto em Sergipe.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, explica que a iniciativa promove um reforço da cultura local. “É uma experiência única, que percorre as agências da área de atuação do BNB e chega a Sergipe. As obras artísticas revelam a força da cultura popular em nosso estado, levam beleza ao ambiente bancário e mostram a importância histórica de uma série de elementos para a formação do povo sergipano”, diz o superintendente.

Galerias Urbanas

O projeto Galerias Urbanas é uma ação do Banco do Nordeste Cultural que busca aproximar as unidades de negócios das ações de cultura desenvolvidas pela instituição. A temática das intervenções artísticas dialoga com a estética e a identidade locais. O projeto fortalece o papel institucional do BNB como garantidor de direitos culturais e promove a cadeia produtiva das artes visuais dos estados, além de expandir as ações culturais do Banco.

Fonte BNB – Foto: Ivy Moreira