Projeto Iguapé da Iguá Sergipe chega a mais duas cidades em novembro

A Iguá Sergipe segue avançando em seu compromisso com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, levando o Projeto Iguapé – A Arte e a Ciência de Sanear a mais duas cidades sergipanas neste mês. Depois de impactar 1.250 estudantes em Itabaiana, em agosto, a iniciativa chegará a Canindé de São Francisco, entre os dias 3 e 7 de novembro, e a Aquidabã, de 10 a 14 de novembro, beneficiando mais 2.500 alunos da rede pública de ensino.

Com isso, o projeto encerrará 2025 com 3.750 estudantes impactados por meio de atividades que unem arte, ciência e conscientização sobre a importância do saneamento básico, do uso responsável da água e da preservação ambiental. O sucesso da ação em Sergipe já garante sua continuidade em 2026, quando o Projeto Iguapé deverá percorrer sete novas cidades do estado, ampliando o alcance das atividades educativas voltadas à formação de cidadãos mais conscientes e engajados com a sustentabilidade do planeta.

Segundo Jamile Leite, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe, o Projeto Iguapé representa uma forma criativa e transformadora de aproximar o saneamento das novas gerações:

“Por meio da arte e da ciência, conseguimos despertar nas crianças o interesse pelo cuidado com a água e com o meio ambiente. É uma experiência que vai além da sala de aula. Cada escola visitada é uma oportunidade de inspirar futuros agentes de mudança para um mundo mais sustentável”, afirma Jamile.

Projeto Iguapé

O Projeto Iguapé – A Arte e a Ciência de Sanear é uma iniciativa nacional da Iguá Saneamento que integra arte, ciência e tecnologia para promover a educação ambiental entre estudantes da rede pública. A ação utiliza uma metodologia baseada no modelo STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e oferece experiências interativas, oficinas práticas, atividades de realidade virtual e apresentações teatrais sobre o ciclo da água, o saneamento e a importância da conservação dos recursos hídricos.

Programação

Canindé de São Francisco

03/11 – Escola Municipal Doutor Augusto do Prado Franco (Povoado Curituba)

04/11 – Escola Municipal Domingos Gerônimo

05/11 – Escola Municipal José Guilherme

06/11 – Escola Municipal Maria do Carmo

07/11 – Escola Municipal Agrovila

Aquidabã

10/11 – Escola Municipal Hildete Falcão Baptista

11/11 – Escola Municipal José Félix de Sá

12/11 – Escola Municipal Terezinha da Silva Araújo

13/11 – Escola Municipal Ovídio Oliveira e Escola Municipal Celuta Maia

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe