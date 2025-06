Projeto ‘Mãos de Deus’ ofertará atendimentos psicológicos gratuitos

O projeto Mãos de Deus realizará na próxima segunda-feira, 30, uma manhã especial dedicada a atendimentos psicológicos gratuitos na cidade de Lagarto. A ação acontece das 8h30 às 11h e é direcionada a pacientes a partir de 15 anos que estejam em busca de suporte emocional e cuidado com a saúde mental. A iniciativa visa ampliar o acesso da população a serviços essenciais, especialmente em um momento em que o bem-estar psicológico tem se tornado cada vez mais prioritário para a qualidade de vida.

As consultas serão conduzidas pela psicóloga Érica Hora, profissional que oferece um espaço acolhedor, seguro e ético para que os pacientes possam expressar suas emoções, dúvidas e desafios pessoais. O atendimento gratuito é uma oportunidade importante para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou que ainda não possuem acesso a acompanhamento psicológico regular. Para garantir a vaga, é necessário realizar o agendamento antecipado pelo WhatsApp no número 79-99900-3233, organizando assim o fluxo e possibilitando um atendimento humanizado e eficiente.

Com essa ação, o projeto ‘Mãos de Deus’ reforça seu compromisso social e comunitário, promovendo o cuidado integral e o fortalecimento da saúde mental da população de Lagarto. Ao ofertar esses atendimentos gratuitos, a iniciativa contribui para a conscientização sobre a importância da psicoterapia e do apoio psicológico, incentivando as pessoas a buscarem ajuda e a cuidarem de si mesmas de forma preventiva e contínua.

Ascom – Delegado Clever Farias