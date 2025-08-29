Projeto Mãos de Deus promove encontro “Vozes que Curam” no Agosto Lilás

Evento reuniu mulheres em Lagarto para momentos de reflexão, acolhimento e fortalecimento no combate à violência contra a mulher.

O Projeto Mãos de Deus realizou, nesta quinta-feira, 28, o encontro “Vozes que Curam” em alusão à campanha Agosto Lilás. A iniciativa reuniu dezenas de mulheres da comunidade em uma tarde marcada por palestras, partilhas e atividades voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência de gênero.

A programação contou com a participação da psicóloga e escritora Dra. Joângela Andrade, da mentora Tatiane Rolim e do terapeuta Ulysses Reis, que discutiram temas como violência silenciosa, cicatrizes emocionais e liberdade interior. O evento ainda teve sorteio de brindes e uma recepção especial, fortalecendo a rede de apoio oferecida pelo projeto.

Idealizado pelo delegado Clever Farias, o Projeto Mãos de Deus vem se consolidando como referência em ações sociais em Lagarto. “Hoje foi um dia de acolhimento aqui no projeto em comemoração ao Agosto Lilás. Nós trouxemos profissionais voluntários para falarem sobre maneiras de superar traumas, fortalecimento, desenvolvimento e controle emocionais, além do autocuidado. Todos os profissionais estão aqui para ajudar as mulheres a curarem seus traumas e auxilia-las a superar as adversidades da vida. Então, dar esse suporte às mulheres, em sua maioria mães atípicas, foi bastante importante”, destacou.

Com mais essa iniciativa, o Projeto Mãos de Deus reafirma seu papel como espaço de diálogo e conscientização, fortalecendo mulheres da comunidade e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e livre da violência.

Ascom- Delegado Clever Farias / Projeto Mãos de Deus