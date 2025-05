Projeto Mãos de Deus promove tarde de cuidado e acolhimento para mães atípicas em Lagarto

Na tarde deste domingo, 25, o Projeto Mãos de Deus, instituição sem fins lucrativos idealizada pelo delegado Clever Farias, realizou em Lagarto um evento especial em homenagem ao mês das mães, com foco nas mães atípicas, mulheres que dedicam suas vidas aos filhos com necessidades e cuidados especiais. A ação contou com a colaboração de parceiros e voluntários engajados em promover o bem-estar e o acolhimento.

“Ofertamos os serviços de manicure, massoterapia e auriculoterapia para essas mães, visando elevar a autoestima e proporcionar um dia de bem-estar para essas guerreiras que tanto lutam para criar seus filhos.

Foi um dia de acolhimento, onde também tivemos a participação do psicólogo José Dias que abordou a temática do autocuidado. Junte-se a nós nessa corrente do bem para servir ao próximo”, destacou o delegado Clever Farias.

O Projeto Mãos de Deus reafirma, com iniciativas como essa, o compromisso com a solidariedade e a valorização das famílias atípicas, promovendo um espaço de empatia, escuta e apoio em Lagarto.

Ascom – Delegado Clever Farias