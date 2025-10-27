Projeto Mãos de Deus promove acolhimento em alusão ao Outubro Rosa

O Projeto Mãos de Deus, idealizado pelo delegado Clever Farias, realizou na tarde deste sábado, 25, uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. O encontro reuniu mulheres da comunidade em um ambiente marcado por momentos de escuta, diálogo e partilha.

Durante a tarde, o público participou de uma roda de conversa com o clínico geral Dr. Felipe Euclides Gobatto e a psicóloga Érica Hora. Os profissionais abordaram temas relacionados à saúde física e emocional da mulher, reforçando a importância da prevenção e do autocuidado no enfrentamento ao câncer.

A ação reforça o compromisso do Projeto Mãos de Deus em promover iniciativas que valorizam o bem-estar e a saúde da população lagartense, oferecendo espaços de acolhimento e conscientização voltados, especialmente, às mulheres e mães atípicas.

Ascom – Delegado Clever Farias / Projeto Mãos de Deus