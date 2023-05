Projeto Nordeste Vivo acontece neste sábado no Café da Gente Sergipana

Está chegando a melhor época do ano para os nordestinos e o Bistrô Café da Gente Sergipana te convida para o projeto “Nordeste Vivo”, neste sábado, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo sympla no link da bio @nossodomproducoes ou pelo pix via whatsapp (79) 998541330.

O Projeto Nordeste Vivo é fruto de uma parceria entre os artistas Sandyalê, Dami Narayana e o mestre de percussão Pedrinho Mendonça. O show Nordeste Vivo propõe ao público um passeio musical para reviver a música nordestina autêntica. A produção do evento é feita pelo Nosso Dom Produções. O evento ainda terá participações especiais e para encerrar essa folia com chave de ouro ainda terá apresentação de pífano.

“Preparamos um repertório que conta com músicas do lado A e lado B, apresentando releituras de Elomar, Cátia de França, Gonzaguinha, Ismar Barreto, Joubert e por aí vai, além de músicas autorais. O que não vai faltar é alegria, muito forró e música boa”, enfatizou a voz feminina do trio Sandyalê.

O Quê? Projeto Nordeste Vivo com os artistas Sandyalê, Dami Narayana e o mestre de percussão Pedrinho Mendonça.

Quando? Sábado, 20 de maio

Horário? A partir das 20h

Local? Café da Gente Sergipana, no anexo do Museu da Gente Sergipana, localizado na Avenida Ivo do Prado, 398 – Centro

Ingresso? 30 reais

Por Heriêta Schuster