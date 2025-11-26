Projeto ‘Orquestra na Estrada’ leva concerto da Orsse a Estância na próxima sexta-feira

O projeto itinerante Orquestra na Estrada, da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), chega ao município de Estância, no litoral sul sergipano, na sexta-feira, 28. A apresentação será realizada às 19h, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em uma homenagem especial ao município. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese.

Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, diretor artístico da Orsse, o concerto promete emocionar o público com um repertório diversificado, reunindo grandes clássicos da música erudita e composições populares que marcaram diferentes gerações.

O programa inclui obras consagradas de Bizet, Beethoven, Brahms e Guarnieri, além de peças regionais de Luiz Gonzaga, o hino “Sergipe é o País do Forró”, de Rogério, e a vibrante “Feira de Mangaio”, de Sivuca.

Para o maestro Guilherme Mannis, o projeto reforça o compromisso da Orsse com a democratização do acesso à música sinfônica.“O projeto tem levado aos cidadãos de várias regiões do estado concertos de enorme qualidade, apresentando repertórios de grandes sucessos ofertados regularmente ao público do Teatro Tobias Barreto. Nosso lema é a popularização do acesso à nossa programação, e o projeto tem obtido muito êxito: locais de apresentação lotados e grande engajamento cultural em todas as praças”, destacou.

