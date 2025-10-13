Projeto Orquestra na Estrada leva concerto da Orsse a Neópolis na próxima sexta

O projeto itinerante Orquestra na Estrada, da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), chega à Neópolis, na região do baixo São Francisco, no dia 17 de outubro. A apresentação será realizada às 19h, na Praça Matriz, e vai homenagear os 346 anos do município. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese.

Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, diretor artístico da Orsse, o concerto promete emocionar a plateia com um repertório diversificado, reunindo grandes clássicos da música erudita e popular.

O programa inclui obras consagradas de Bizet, Beethoven, Brahms, Guarnieri, e obras regionais de Luiz Gonzaga, além do o hino Sergipe é o País do Forró, de Rogério, e da vibrante Feira de Mangaio, de Sivuca.

Para o maestro Guilherme Mannis, o projeto reafirma o compromisso da Orsse em democratizar o acesso à música sinfônica. “O projeto tem levado aos cidadãos de várias regiões do Estado concertos de enorme qualidade, apresentando repertórios de grandes sucessos ofertados regularmente ao público do Teatro Tobias Barreto. Nosso lema é a popularização do acesso à nossa programação, e o projeto tem obtido muito êxito: locais de apresentação lotados e grande engajamento cultural em todas as praças”, destacou.

Foto: Júlia Rodrigues