Projeto Orquestra na Estrada leva Coro Sinfônico a Lagarto nesta sexta-feira

O agreste sergipano será palco de uma noite musical inesquecível. Dando sequência ao projeto ‘Orsse na Estrada’, o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) se apresenta nesta sexta-feira, 19, às 20h, no Santuário Mariano Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto. A entrada é gratuita.

A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese, tem como objetivo aproximar o público do interior do Estado da música de concerto, em um formato que une tradição e contemporaneidade.

Sob a regência do maestro Daniel Freire, o programa reúne obras que transitam entre o erudito e o popular. A soprano Verônica Santos, também responsável pela preparação vocal do coro, vai interpretar duas peças de grande apelo emocional: o ‘Pie Jesu’, de Gabriel Fauré, e a ‘Ave Maria’, de William Gomez.

O repertório segue com trechos do monumental Réquiem de Mozart e se expande para a música brasileira e de raízes tradicionais. O público poderá apreciar, com exclusividade, um arranjo coral inédito de ‘Ave Maria Sertaneja’, além da canção ‘Chuvas de Outono’, de Antônio Carlos Plech e Joesia Ramos, e o espiritual negro ‘Ride on, King Jesus’, em versão de Moses Hogan.

Foto: Julia Rodrigues