Projeto pioneiro garante entrega antecipada do BPC a mais de 20 famílias em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizou nesta terça-feira, 19, a entrega das Cartas de Concessão a famílias beneficiadas pelo Projeto Inclusão Nordeste, que visa antecipar a avaliação social e a perícia médica, garantindo o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para crianças e adolescentes neurodivergentes.

No início do mês, 46 famílias foram atendidas na capital sergipana. Desse total, 22 já tiveram o benefício aprovado, 5 foram indeferidas e as demais seguem em análise. O BPC é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e, com o projeto, o acesso ao benefício torna-se mais ágil e eficaz.

A secretária municipal da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, destacou o impacto positivo da ação. “A iniciativa assegura que cada criança receba acompanhamento adequado para seu desenvolvimento físico, emocional e educacional. Para os pais, significa mais segurança e tranquilidade, com orientação sobre como utilizar os recursos para melhorar a qualidade de vida dos filhos. É gratificante ver esse processo se concretizando e saber que estamos contribuindo para transformar a vida de tantas famílias”, afirmou.

A gerente executiva do INSS em Sergipe, Ana Márcia Fassbender, também enfatizou a importância do projeto para além da concessão financeira. “Verificar o resultado desta primeira etapa do Projeto Inclusão Nordeste é extremamente gratificante. Estamos vendo nosso trabalho se concretizando, com essas famílias recebendo seus direitos e a dignidade chegando para mães e crianças”, pontuou.

Cláudia Daniela Santos de Jesus, mãe da pequena Eduarda Valentina, compartilhou a experiência vivida até conquistar o benefício. “Foi muita luta conseguir o BPC para minha filha, que tem necessidades especiais. Esse projeto acelerou a liberação do recurso e trouxe mais dignidade e segurança para nós. Para mães como eu, que criam os filhos sozinhas, cada ajuda faz uma diferença enorme. É um alívio saber que minha filha terá o suporte necessário para crescer com mais cuidado e oportunidades”, falou.

Luciene Rodrigues dos Santos, avó de Ana Letícia Santos, celebrou o benefício alcançado pela neta. “Estou muito feliz porque minha neta agora terá esse acompanhamento. Essa assistência vai melhorar muito o cuidado dela e nossa qualidade de vida. Agradeço à Semfas e ao INSS por tornar o processo mais ágil e garantir que ela receba esse recurso, trazendo mais tranquilidade para a família”, ressaltou.

Já Gidália Pinheiro dos Santos, mãe de Adassa Pinheiro, destacou o impacto direto do benefício no cotidiano familiar. “Fiquei muito feliz com a aprovação do BPC. Com esse apoio, poderei garantir o tratamento psicológico da minha filha, investir em sua educação e proporcionar um ambiente mais acolhedor e seguro. Esse recurso fará uma grande diferença no dia a dia dela”, destacou.

