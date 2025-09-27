Projeto Rota Social da Iguá Sergipe já passou por cinco municípios

O Rota Social, projeto itinerante da Iguá Sergipe voltado para ampliar o acesso à Tarifa Social de água e esgoto, já está em andamento. A ação passou por Poço Redondo, Pinhão, Macambira, Pedra Mole e São Miguel do Aleixo e continuará percorrendo outros 15 municípios sergipanos até novembro, levando informação, orientação e apoio direto às famílias de baixa renda.

A iniciativa faz parte de uma campanha lançada neste mês de setembro pela concessionária, com o objetivo de cadastrar mais de 20 mil novas famílias no programa. Atualmente, cerca de 18 mil famílias são beneficiadas pela Tarifa Social em Sergipe. A meta é mais do que dobrar esse número, alcançando 38 mil famílias até o fim de 2025.

“Essa ação reforça nosso compromisso com a inclusão social. Queremos alcançar as famílias que ainda não conhecem o programa ou que encontram dificuldades para se cadastrar, levando esse atendimento diretamente às comunidades que mais precisam”, afirma Jamile Leite, coordenadora de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe.

O que é a Tarifa Social?

A Tarifa Social é um benefício voltado para famílias de baixa renda, oferecendo descontos de até 50% nas contas de água e esgoto. A adesão pode ser feita durante as ações do Rota Social ou a qualquer momento pelos canais da Iguá:

Atendimento presencial (endereços no site igua.com.br/sergipe)

WhatsApp e telefone: 0800 400 4482

Aplicativo Digi Iguá

Após a solicitação, a Iguá tem o prazo de 10 dias úteis para analisar e responder ao pedido. O desconto é aplicado já na fatura seguinte à aprovação.

Quem pode se cadastrar?

Para ter acesso à Tarifa Social, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no CadÚnico com cadastro atualizado;

Ter renda familiar de até ¼ do salário-mínimo por pessoa, ou receber benefícios como Bolsa Família, BPC, Seguro Defeso ou aposentadoria rural (com renda per capita de até ½ salário-mínimo);

Ser consumidor residencial de energia elétrica com consumo médio de até 120 kWh/mês;

Ser titular do imóvel, que deve ter apenas uma matrícula na Iguá e não possuir débitos pendentes;

Preencher o questionário socioeconômico fornecido pela concessionária.

A Iguá Sergipe reforça que o projeto Rota Social tem papel fundamental para reduzir barreiras de acesso ao benefício e garantir que o direito ao saneamento básico seja uma realidade para mais famílias sergipanas.

Atendimentos seguem até novembro , confira o calendário previsto:

Cumbe – 29/09 e 30/09

Amparo do São Francisco – 25/10 e 03/10

Canhoba – 06/10 e 07/10

Itabi – 09/10 e 10/10

Cedro de São João – 14/10 e 15/10

Brejo Grande – 16/10 e 17/10

Ilha das Flores – 20/10 e 21/10

São Francisco – 23/10 e 24/10

Telha – 27/10 e 28/10

Malhada dos Bois – 30/10 e 31/10

General Maynard – 03/11 e 04/11

Divina Pastora – 06/11 e 07/11

Siriri – 10/11 e 11/11

Santa Rosa de Lima – 13/11 e 14/11

Santa Luzia do Itanhy – 17/11 e 18/11

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

