Projeto “Sema no Seu Bairro” chega à Zona Oeste com edição no bairro América, em Aracaju

Na próxima quarta-feira, dia 27, a Prefeitura de Aracaju levará ao bairro América a sexta edição do projeto itinerante “Sema no Seu Bairro”. A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), será realizada na Praça Franklin Roosevelt, a partir das 9h, com foco na conscientização ambiental e valorização da arborização urbana.

Durante o evento, os moradores poderão receber mudas de árvores e plantas medicinais, além de conversar com técnicos da Sema sobre temas como o plantio adequado, escolha de espécies e a importância da criação e preservação de áreas verdes nas residências.

“Por meio do projeto, a gente leva uma de nossas ações para perto da população. Além da doação de mudas, esse é um momento de diálogo, onde ouvimos as demandas da comunidade e mostramos o que temos feito pelo meio ambiente. É uma forma de aproximar a Prefeitura das pessoas e espalhar o verde por toda Aracaju”, afirma Albert Rocha, coordenador da Educação Ambiental da Sema.

Foto: Raquel Fernandes