Projeto Ver Mais Simão Dias garante qualidade de vida para centenas de simãodienses

No último final de semana, a cidade de Simão Dias foi palco de intensas atividades relacionadas ao Projeto Ver Mais Simão Dias, uma iniciativa essencial para a saúde da população local.

O projeto foi oficialmente lançado na sexta-feira, 7 de novembro, nas dependências da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Nos dias subsequentes, sábado e domingo, 8 e 9 de novembro, foram realizadas consultas e triagens para o agendamento das cirurgias de catarata e pterígio, visando beneficiar centenas de cidadãos simãodienses.

A partir desta segunda-feira, 10 de novembro, aconteceu o início da realização dos procedimentos cirúrgicos, um momento aguardado com expectativa por muitos pacientes que buscam melhorias na visão e qualidade de vida.

O Ver Mais Simão Dias foi idealizado pela gestão municipal, sob a coordenação da Secretaria de Saúde, e representa um investimento significativo de mais de R$ 2,5 milhões proveniente de emendas parlamentares.

O prefeito Cristiano Viana salientou a relevância do projeto, evidenciando o compromisso da administração municipal com o bem-estar social. “Com essa iniciativa, mais pessoas serão assistidas por nossa administração, reafirmando nosso compromisso com o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Com essa ação, a prefeitura não apenas oferece alternativas de tratamento, mas também reitera seu papel em promover saúde e qualidade de vida para todos os munícipes, consolidando a importância de projetos sociais como o Ver Mais Simão Dias.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias