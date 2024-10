Projeto visa reutilizar óleo de cozinha para a fabricação de sabão

Na tarde desta quarta-feira (16), foi oficialmente lançado o Projeto Siririzinho Sustentável em Rosário do Catete. A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Professora Ernestina Silva, no Povoado Siririzinho, e contou com a presença de autoridades locais, comunidade escolar e parceiros. A ação visa a reutilização de óleo de cozinha para a fabricação de sabão, prática que reduz a poluição e evita o descarte inadequado do óleo, nocivo ao meio ambiente.

O projeto, que conta com o apoio do Instituto Orizon Social através do Desafio Comunidade Sustentável, tem como objetivo promover a sustentabilidade através de práticas inovadoras e responsáveis. Desde sua concepção, o projeto busca minimizar impactos ambientais e fomentar o desenvolvimento sustentável.

De acordo com a mãe de aluno, a Sra. Marta Barroso, que colaborou na elaboração do projeto, o Siririzinho Sustentável foi aprovado no primeiro semestre. “Primeiro, começamos a apresentação do projeto aos envolvidos e multiplicadores para o lançamento de forma oficial. São seis etapas, que serão desenvolvidas até janeiro de 2025. A iniciativa, além de ser uma alternativa ecológica, também cria oportunidades de geração de renda para pequenos empreendedores, fomentando a economia. A expectativa é que após a finalização do projeto, seja criada uma cooperativa com as mães dos alunos”, relatou Dona Marta Barroso.

O Projeto Siririzinho Sustentável reforça o compromisso da Prefeitura de Rosário do Catete, que apoia ações de sustentabilidade e de educação ambiental na Rede Pública Municipal.

Por Keizer Santos