Propostas de Sargento Byron para o esporte visam inclusão social e apoio aos atletas

Em sua campanha de reeleição à vereador, Byron reforça compromisso com o desenvolvimento esportivo da capital e da importância do esporte como ferramenta de inclusão

As propostas voltadas para o fomento ao esporte e à juventude aracajuana também são destaque na caminhada de Sargento Byron rumo à reeleição para vereador de Aracaju. Entre suas principais bandeiras está a luta pela efetivação do Fundo Municipal do Esporte, que, segundo ele, será uma ferramenta essencial para garantir investimentos regulares no desenvolvimento de atividades esportivas na capital sergipana. “O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação, e precisamos assegurar que haja recursos suficientes para apoiar projetos que incentivem a prática esportiva em nossa cidade”, destacou Byron.

Outra prioridade do candidato é a reativação do Bolsa Atleta Municipal, programa que visa garantir suporte financeiro aos atletas locais. Byron afirmou que, com esse programa, os esportistas terão melhores condições para participar de competições e treinar de forma adequada, elevando o nome de Aracaju no cenário esportivo. “O Bolsa Atleta é fundamental para que nossos talentos tenham condições de competir e se desenvolver. Precisamos apoiar nossos atletas desde o início de suas trajetórias”, frisou.

Além dessas ações, Byron pretende propor novas leis municipais que incentivem práticas esportivas, especialmente em comunidades de baixa renda, onde o esporte pode ser um fator decisivo de inclusão social. O candidato acredita que a valorização do esporte vai além da competição, sendo um caminho para a construção de uma sociedade mais justa. “O esporte pode tirar jovens da vulnerabilidade, afastá-los de caminhos perigosos e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, afirmou.

Por fim, Byron reforça seu compromisso com o esporte como meio de transformação social e promete continuar lutando por políticas públicas que ampliem o acesso às práticas esportivas em Aracaju. “Estou pronto para seguir trabalhando para que o esporte seja uma realidade presente na vida de mais jovens aracajuanos, garantindo oportunidades e promovendo a inclusão social”, concluiu o candidato.