Propriá é a única cidade do interior de Sergipe a integrar a Rede Urban95

Além da capital Aracaju, Propriá é o único município do interior de Sergipe a integrar a Rede Urban95 — uma iniciativa global da Fundação Bernard van Leer, coordenada no Brasil pelo CECIP (Centro de Criação de Imagem Popular). A rede reúne cidades comprometidas em tornar os espaços urbanos mais seguros, acolhedores e saudáveis para crianças de até 95 cm de altura — ou seja, bebês e crianças na primeira infância — e para suas famílias.

Ao aderir à Rede Urban95, Propriá passa a contar com apoio técnico, metodologias inovadoras e troca de experiências com mais de 60 municípios brasileiros que estão transformando suas cidades para atender melhor às necessidades das crianças pequenas.

A participação proporciona capacitação de gestores e equipes técnicas para a criação de políticas públicas voltadas à primeira infância; apoio na implementação de projetos urbanos que garantam espaços mais seguros, acessíveis e estimulantes para crianças e cuidadores; além de planejamento urbano com foco em mobilidade segura, permitindo que as famílias caminhem com mais tranquilidade pelas ruas e tenham acesso facilitado a escolas, unidades de saúde e áreas de lazer. Outro ponto importante é o uso de ferramentas para a tomada de decisões com base em evidências, assegurando investimentos mais eficazes para o desenvolvimento infantil.

Como parte das ações da rede, Propriá participará, entre os dias 6 e 8 de agosto, do Encontro Nacional Urban95, em Fortaleza (CE). O evento reunirá representantes de 65 cidades brasileiras para troca de experiências entre gestores municipais, visitas a equipamentos e espaços públicos voltados à primeira infância e conhecimento das políticas de cuidado às crianças desenvolvidas na capital cearense.

A participação do município terá todos os custos de deslocamento e hospedagem cobertos pela Urban95, reafirmando o compromisso da iniciativa em apoiar cidades na construção de ambientes urbanos mais amigáveis para crianças e famílias.

Segundo o secretário-executivo da Secretaria Municipal de Educação, Luiz Cláudio, a adesão à Urban95 representa um marco para Propriá. “Esse é um passo fundamental para o futuro de Propriá. Ao olharmos a cidade pela perspectiva das nossas crianças pequenas, conseguimos planejar melhor os espaços, serviços e políticas públicas, garantindo qualidade de vida desde os primeiros anos de vida”, destacou Luiz Cláudio, que também é o ponto focal da Rede no município.

Com a integração à Rede Urban95, Propriá fortalece seu compromisso com um urbanismo mais humano e inclusivo, colocando a infância no centro das decisões e construindo uma cidade pensada para quem mais precisa de cuidado e atenção.

