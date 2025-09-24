Propriá fortalece o turismo e impulsiona a economia com agenda diversificada de eventos

O município de Propriá foi palco de uma intensa programação neste último final de semana, que movimentou a cidade e atraiu visitantes de diversas regiões do estado e de outros locais do Nordeste, fortalecendo o turismo e impulsionando a economia local.

As atividades começaram na quinta-feira, 18, com a gravação do audiovisual da cantora Liene Show, reunindo fãs e apreciadores do arrocha. Já no sábado (20), o destaque ficou por conta do Encontro de Carros Antigos, que reuniu verdadeiras relíquias automobilísticas, encantando o público que veio de diversas partes do estado.

No domingo, 21, a programação seguiu variada. A cidade sediou mais uma etapa da Copa Serigy, com o confronto entre as equipes de Propriá e Capela, mobilizando torcedores locais. À noite aconteceu a Parada LGBTQIA+

que reforçou a importância do respeito à diversidade e da defesa dos direitos humanos e ganhou brilho a apresentação da cantora sergipana Tatah Santana e apresentações de arte drag.

Ainda no domingo, a Procissão de São Miguel reuniu uma multidão de fiéis, que caminhou do povoado Boa Esperança até o povoado que leva o nome do santo, em um momento de fé. Devotos de várias cidades lotaram as ruas dos povoados.

Essa diversidade de eventos demonstra a força cultural, esportiva e religiosa de Propriá. “Consolidando o município como referência regional na promoção de atividades que unem tradição, lazer e cidadania, além de aquecer a economia local ao receber visitantes de vários municípios sergipanos e de outros estados, especialmente dos de Alagoas e da Bahia. E queremos promover e atrair mais eventos como estes para Propriá”, ressalta o prefeito Luciano de Menininha.

