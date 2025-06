Propriá registra avanço expressivo nos indicadores da saúde básica

O município de Propriá, no Baixo São Francisco, apresentou um crescimento significativo na avaliação nos indicadores da atenção primária à saúde no primeiro trimestre de 2025. O Índice Sintético Final (ISF), que mede a qualidade da Atenção Primária à Saúde, alcançou a marca de 7,02, um aumento de 16,23% em relação ao terceiro trimestre de 2024, quando o índice era de 6,04.

O avanço permitiu que Propriá subisse 12 posições no ranking estadual, refletindo a melhoria nos serviços básicos da saúde oferecidos à população. A avaliação de desempenho dos Municípios na saúde básica foi instituída pelo Ministério da Saúde com o programa Previne Brasil (2019), na qual avalia diversos indicadores cruciais para a atenção à saúde, como a realização de pré-natal, cobertura vacinal, controle de doenças crônicas (como hipertensão e diabetes) e exames preventivos, como o papanicolau (cuidados com a saúde da mulher, prevenção do câncer do colo uterino)

O desempenho positivo indica que o Município de Própria tem fortalecido suas ações na Atenção Primária, área considerada estratégica para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. O resultado também impacta diretamente no financiamento federal destinado ao Município, já que o ISF é um dos critérios para a distribuição dos recursos financeiros.

“Esse resultado positivo mostra que Propriá se consolida como referência regional no cuidado à saúde da população e sinaliza um compromisso contínuo com a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A gestão segue trabalhando para avançar cada vez mais”, ressaltou a Secretária de Saúde, Jeane Lima.

Texto e foto assessoria