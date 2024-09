PROPRIÁ REGISTRA CRESCIMENTO NAS TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL E MOSTRA FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA

Dados do Ministério da Saúde sobre a mortalidade infantil, referentes ao biênio 2021-2022, trazem um cenário preocupante em Propriá.

Os números apontam um crescimento da taxa, que chegou a 19,13 mortes de crianças com menos de um ano para cada 1 mil nascidos vivos e com tendência de crescimento nos resultados referentes a 2023-2024, que ainda não foram divulgados.

Ainda segundo os dados do ministério, o percentual de mortalidade infantil por causas evitáveis chegou a 85,71% em 2022 e com uma perspectiva de aumento. São consideradas mortes evitáveis aquelas que poderiam ser barradas por ações de imunoprevenção, adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido, ou por meio de diagnósticos corretos, explicou a pasta.

Esse resultado pode estar associado à falta de atenção do Município com a Saúde Básica, em especial no tocante ao acompanhamento das gestantes e dos bebês. Entre os fatores socioeconômicos apontados pelo SUS que podem contribuir para a alta na mortalidade infantil estão: falta de saneamento básico, baixos níveis de saúde e desenvolvimento.

Nutrição das crianças

Outro dado preocupante relacionado às crianças de Propriá é em relação à nutrição. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan de 2023, 4,22% das crianças de 0 a 5 anos estavam abaixo do peso e 12,03% estão com peso elevado. Em ambos os casos, Propriá supera os percentuais de Sergipe e do Brasil.

CS Assessoria & Comunicação