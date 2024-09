Propriaenses participam de Pisadinha e reafirmam que querem Luciano de Menininha

Na reta final da disputa pela Prefeitura de Propriá, Luciano de Menininha (PP) voltou a reunir uma multidão para mais uma grande Pisadinha do 11. Assim como nos demais atos de campanha, o clima foi de festa e esperança, com a população saindo às para manifestar que querem a mudança de Propriá e, para isso, irão votar no 11.

“A resposta do povo é o 11! Os propriaenses mostraram novamente que já estão decididos e no dia seis de outubro irão às urnas votar em Luciano de Menininha e Samuel. E nós estamos muito felizes em ter o nosso projeto abraçado pelo povo propriaense para que possamos virar a página e começar a escrever um novo tempo na história de Propriá. A cada gesto de apoio que recebemos nas ruas, ficamos ainda mais motivados a trabalhar pela retomada do crescimento de Propriá”, afirma Luciano.

A Pisadinha do 11 contou com a participação do senador da República, Laércio Oliveira, que reafirmou o seu apoio ao projeto de Luciano e Samuel. “É Luciano de Menininha e Samuel que o povo quer. A princesinha do Baixo São Francisco vibrou com a mega pisadinha do nosso futuro prefeito e vice. Dois homens sérios, responsáveis, que já mostraram compromisso com os propriaenses. Ao lado dos futuros vereadores, eles trabalharão muito pelo bem estar das pessoas. A cidade não merece mais uma gestão que não honra a dignidade do ser humano e que não pensa em progresso. Chegou a hora da mudança, com Luciano e Samuel”, salientou o senador.

Luciano de Menininha e Samuel são os candidatos majoritários da coligação “A resposta do povo”, composta pelos partidos Progressistas, União Brasil, PSB, Avante, PL e PSDB/Cidadania, para a administração de Propriá, no período 2025-2028, com uma proposta de gestão transparente, eficiente, comprometida com o desenvolvimento e focada em cuidar dos propriaenses.

Fonte e foto assessoria