Proximidade dos festejos juninos gera expectativa na população e anima comerciantes

O período mais aguardado pelos sergipanos está chegando. Responsáveis por movimentar o estado, os festejos juninos são motivo de grande expectativa, seja por parte da população ou mesmo do comércio e do turismo, estes que ganham ainda mais impulso nessa época do ano. Em 2025, o Governo do Estado prepara grandes eventos para sergipanos e turistas, sendo que, serão mais de 700 artistas em 60 dias de programação, contando com o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, que terão início no próximo dia 30 de maio.

Para quem se prepara o ano todo para os eventos juninos, a empolgação está em alta e os dias estão sendo contados. É o caso de Gildo dos Santos, 53 anos, comerciante que está otimista com as vendas. “A minha expectativa é a melhor de todas, principalmente com a divulgação feita pelo Governo do Estado. Acredito que o governo está no caminho certo, tem investido na promoção dos eventos, o que nos ajuda muito. As vendas nessa época crescem bastante. Sergipe todo é movido pelo São João que, para mim, é o melhor do Brasil, não à toa o estado é considerado o ‘País do Forró’. Aqui na loja o movimento está bombando, principalmente com a procura por chapéus juninos, chapéus de palha, cartucheiras e a famosa priquitinha”, conta.

Quem compartilha da animação é a também comerciante Elicia Gois, 53 anos. Para ela, o mês de junho representa um salto nas vendas. “Junho é o melhor mês do ano para as vendas. Com a chegada dos turistas, as expectativas são as melhores. Estamos focando nos vestidos de São João, que saem muito. Vendemos de tudo, desde roupas a chapéus, acessórios ligados aos festejos juninos. É o São João que impulsiona nosso comércio”, afirma.

Por falar nos turistas, alguns são veteranos da festa, como Valquer Rabelo Dias Filho, 56 anos, de Paripiranga (BA), que veio curtir os festejos juninos com sua esposa. “Já estive aqui no ano passado e a experiência foi ótima. Estou animado para curtir novamente o São João de Sergipe, que considero o melhor do Nordeste. Este ano quero ver Alceu Valença”, frisa empolgado.

Já outros visitantes estão vindo pela primeira vez, como Leila Patrícia, 52 anos, esposa de Valquer. “Nunca tinha vindo para o São João daqui e, este ano, será minha estreia. Estou com ótimas expectativas. Serão 60 dias de festa, muitas atrações e vim especialmente para ver Calcinha Preta, que tem muito tempo que não a vejo”, afirma.

A animação contagia principalmente os sergipanos, como Alan Rodrigues, 29 anos, de Santo Amaro das Brotas, que destaca a receptividade do povo de Sergipe como um diferencial. “Já participei de outros anos e sempre é tudo muito tranquilo, seguro e animado. Costumo dizer que a galera daqui curte como no interior, é receptivo. E a programação está excelente, com atrações para todas as noites”, comenta.

Quem é de fora, mas foi acolhido por Sergipe, reforça a organização da festa, a exemplo de João Hermes Mascarenhas Neto, 32 anos. Ele é soteropolitano, mas, há três anos, vive em Aracaju. “A festa é muito bem organizada, transmite a sensação de interior dentro da capital, é mais tranquila que em outras cidades. Não é a minha primeira vez no São João de Sergipe, mas já faz algum tempo que não participo. Este ano quero curtir mais noites. Achei a programação muito bacana”, conta.

Festejos

O pontapé inicial dos festejos juninos foi dado com a Segundona do Turista, realizada na tradicional Rua São João, no Bairro Industrial, com as noites de festa acontecendo a cada 15 dias, com exceção dos meses de junho e julho, quando acontecem todas as segundas-feiras.

Na Orla da Atalaia, o Arraiá do Povo, maior arraiá à beira-mar do Brasil, terá 30 dias consecutivos de festa, indo de 30 de maio a 29 de junho. A programação contempla uma diversidade de ritmos, do tradicional forró ao arrocha, passando pela sofrência e pelo sertanejo, garantindo atrações para todos os gostos e estilos. A programação completa está disponível no link.

Outro destaque é a Vila do Forró, um dos principais atrativos culturais para quem visita Sergipe nesta época do ano e que oferece uma verdadeira imersão na cultura nordestina e sergipana. O espaço é ornamentado com elementos que remetem a uma típica vila do interior: casa de taipa, coreto, igrejinha e casinhas coloridas. Além da cenografia, a valorização da cultura local se manifesta nas apresentações de forró pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos, encantando turistas e a todos que visita. Uma novidade deste ano é o teatro e a Casa da Sergipanidade.

Os festejos de Sergipe ainda contam com a Salva Junina e o animado Arrastapé do 18, mostrando o que o estado tem de melhor.

Foto: Erick O’Hara