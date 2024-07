PSD realiza convenção na Barra para oficializar candidatura de Airton Martins a prefeito

O PSD realizará no próximo domingo (28), às 10h da manhã, na Barra dos Coqueiros, a convenção partidária que vai confirmar o nome de Airton Martins como candidato da sigla a prefeito do município.

O ato também homologará o nome do candidato a vice-prefeito, além dos candidatos a vereador do agrupamento que também conta com o apoio do PP, MDB e PSB.

“Esse será mais um importante passo em nossa caminhada para voltar a administrar o nosso município, promovendo mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população. Vamos juntos fortalecer nosso compromisso com o futuro da nossa Barra dos Coqueiros”, afirma Airton.

CS Assessoria & Comunicação