Público comparece ao ‘Mutirão do Emprego’ em Nossa Senhora da Glória

Emprego, inclusão e muitas oportunidades na 3ª edição do ‘Mutirão do Emprego’, que foi realizado nesta quarta-feira, 18, em Nossa Senhora da Glória. O mutirão, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) em parceria com a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, levou aos glorienses mais de 500 oportunidades de emprego, disponíveis na plataforma GO Sergipe, entre elas mais de 80 vagas em 10 empresas locais, que foram captadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) da Seteem.

A unidade móvel do órgão do NAT chegou bem cedo à ‘Capital do Sertão’ e levou atendimento para mais de 120 pessoas, que marcaram presença na ação, aproveitando a facilidade de ter o serviço na própria cidade.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, foi uma ação de aproximação entre o trabalhador e as empresas que estão contratando na região, como também uma oportunidade dos glorienses conhecerem as inúmeras iniciativas do Governo de Sergipe para levar emprego e geração de renda a quem mais precisa. “Nós estamos oferecendo oportunidades de emprego que existem aqui no município, mas temos também oportunidades que estão na nossa plataforma Go Sergipe em outras localidades do nosso estado. É um momento importante de interação para sanar dúvidas, fazer o cadastramento no portal, para cadastramento de currículo e encaminhamento para essas vagas, como também ofertar a vocês qualificação profissionalizante, que é tão importante para entrar no mercado de trabalho”, explicou.

Muitos dos participantes estavam em busca da primeira oportunidade de trabalho, como foi o caso do jovem Manoel Karl Max, de 16 anos. “Eu fiquei sabendo do mutirão pelas redes sociais e fiquei muito interessado em conseguir uma oportunidade como jovem aprendiz. Estou procurando trabalho desde o início do ano, eu já tenho os cursos exigidos pela vaga e pude me candidatar para as vagas de operador de caixa e repositor. Estou na expectativa de ser selecionado!”, contou.

O ‘Mutirão do Emprego’ chegou na hora certa para a técnica em enfermagem Maria José Salvador Carvalho. “Eu estou procurando trabalho há mais de 6 meses, já tinha ido em vários locais atrás de trabalho e estava com dificuldade. Participar hoje do mutirão está sendo uma experiência excelente, é uma ótima oportunidade para quem está em busca de trabalho. Eu já tinha ouvido falar da plataforma Go Sergipe, mas não tinha feito meu cadastro ainda. Hoje eu fui atendida, fiz o meu cadastro, foi ótimo e pude me candidatar para várias vagas. O mutirão aqui facilitou muito e eu agradeço muito essa excelente iniciativa do governo”, ressaltou.

O gerente geral do grupo Atakarejo, Carlos Aquino, esteve presente na ação e falou da importância da parceria com o Governo do Estado para o recrutamento e seleção de novos colaboradores. “Essa parceria é de suma importância para atração e seleção das pessoas, como também para a capacitação das pessoas que irão trabalhar conosco. E o nosso objetivo é gerar emprego e renda. O Atakarejo é uma empresa que ainda vai crescer muito aqui no estado. A plataforma Go Sergipe é nova para mim, eu não conhecia, e acho que ela agrega muito na nossa busca, vai ajudar muito na contratação das pessoas, porque ajuda a encontrar realmente as pessoas que têm o perfil para as vagas propostas pela empresa”, explicou.

A prefeita de Glória, Luana Oliveira, também marcou presença e ressaltou a importância dessa ação, parabenizou a Seteem e o Governo do Estado pela iniciativa. “O mutirão não atende apenas o município de Glória, atende toda a região, todos aqueles que estejam interessados em trabalhar no nosso município pela nossa demanda crescente de oportunidades de emprego aqui. E nós sabemos que há dificuldades e que há necessidade de qualificação. Meus parabéns a todos vocês que estão contribuindo para que esse momento aconteça!”, enfatizou.

‘Primeiro Emprego’ e nova etapa do ‘Qualifica Sergipe’

Na ocasião, o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles informou que serão feitas mobilizações no município de Glória para gerar turmas do programa de qualificação ‘Primeiro Emprego’, que é voltado para os jovens, que é uma qualificação que dura 6 meses, que é feita tanto em sala de aula como também dentro de uma empresa parceira. Durante 6 meses, o aluno recebe uma bolsa para permanecer estudando e ao final dos 6 meses, a empresa parceira contrata 30% dos jovens que passaram por aquela turma de formação. Quem não for contratado nesse primeiro momento, já sai do programa com uma experiência mínima de seis meses, que é a exigência do mercado para muitas vagas. Além disso, também foi anunciado também a chegada em Glória da nova etapa do programa ‘Qualifica Sergipe’, que também pagará bolsa aos participantes.

Foto: Ascom/ Seteem