Público destaca a segurança do Verão Sergipe em Pacatuba

O Verão Sergipe deu início ao calendário de eventos de 2025 promovidos pelo Governo do Estado neste fim de semana, em Pacatuba, município localizado no baixo São Francisco. É a segunda vez que a cidade, conhecida pelas paisagens paradisíacas, recebe a festa. Nos dois dias, passaram pela arena de shows grandes nomes da música sergipana e nacional, como Nadson O Ferinha, Marcelo Falcão e Tarcísio.

O público aprovou a programação, marcada pela diversidade de ritmos, e destacou a possibilidade de poder aproveitar os shows com segurança. Arielle Alves mora em Ilha das Flores, município vizinho de Pacatuba, e levou o namorado Marco Aurélio, morador de Aracaju, para ver a apresentação do piseiro Tarcísio. “Viemos especialmente para vê-lo. O show foi maravilhoso, superou as expectativas”, avaliou Arielle. Seu companheiro, Marco Aurélio, acrescentou que o casal planeja ir em outras edições. “Foi uma ideia boa trazer uma festa desse porte para cá. Essa região nunca teve festas grandes assim. Devemos ir para Pirambu, mas as atrações de Canindé são muito boas também”.

Ana Lúcia Pereira foi para Pacatuba com o marido, Gustavo dos Santos, também para ver o sanfoneiro Tarcísio. “Viemos exclusivamente para vê-lo e gostamos muito”, disse. O casal contou que se deslocou pela rodovia SE-100, que teve um de seus trechos entregues na última sexta, 24, pelo governador Fábio Mitidieri, e em cerca de duas horas já estavam em Pacatuba. “Foi um bem rápido”, declarou Ana Lúcia.

Muitos sergipanos foram ao evento para aproveitar um momento em família, como a aposentada Bethânia Santos, que é de Japoatã e está hospedada na casa da irmã, em Pacatuba, para aproveitar seu primeiro ano no Verão Sergipe. “Estou gostando da festa. É tudo muito tranquilo, muito seguro”, considerou.

Além da programação musical e esportiva, o Governo do Estado também criou um espaço de exposição e comercialização de produtos artesanais. Isa Elma Monteiro se tornou artesã há quatro anos, depois de aprender a tecer palha de taboa com a mãe. “Consegui o espaço por meio do governo e vendi algumas peças. As bolsas grandes são as que mais têm saída, além dos sousplat”, detalhou.

A próxima maratona de shows do Verão Sergipe 2025 será em Canindé de São Francisco. Com shows de Maraisa Cantora, Taty Girl, Léo Santana e Mikael Santos, na sexta, 31 de janeiro, e de Pagodun, Dorgival Dantas, Unha Pintada e Franquinho Vaqueiro, no sábado 1º de fevereiro.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio da Energisa.

Foto: Thiago Santos