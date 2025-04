Quadras reformadas com investimentos do Governo impulsionam preparativos para Jogos da Primavera

Com a proximidade dos Jogos da Primavera, o clima esportivo invade os corredores das escolas da rede pública estadual. Treinos intensificados, torcidas animadas e, principalmente, quadras novas têm feito a diferença na preparação dos estudantes. Ao todo, o Governo de Sergipe já investiu R$ 53.171.959,28 na reforma e ampliação de 40 quadras poliesportivas desde o início da gestão. O objetivo é promover bem-estar, saúde, inclusão e desenvolvimento por meio do esporte.

Uma das escolas beneficiadas com a nova estrutura foi o Centro de Excelência Professor Paulo Freire, em Aracaju. A unidade recebeu uma quadra poliesportiva coberta, com iluminação moderna, arquibancada, alambrado, piso de alta resistência e vestiários com acessibilidade. O espaço agora é utilizado tanto para as aulas de Educação Física, quanto para atividades extracurriculares e eventos esportivos.

A diretora da unidade, Shirley Suellen, destacou que desde que as atividades esportivas passaram a fazer parte da rotina escolar, houve melhora no desempenho acadêmico e no comportamento dos alunos. “Aqui nós temos oficinas de judô, karatê e dança. Isso faz com que os alunos fiquem menos ociosos, buscando sempre uma atividade”, ressaltou.

O professor de Educação Física e treinador dos estudantes, Leandro Jabu, ressaltou que os projetos esportivos desenvolvidos na escola incentivam a prática esportiva aliada à educação. “Alguns desses estudantes já participaram dos Jogos da Primavera e também dos Jogos Escolares da TV Sergipe. Isso contribui bastante para a socialização e disciplina deles. Fico muito feliz em ser professor dessa geração, que busca o esporte, atividade física, tecnologia e comunicação”, disse ele.

Já o coordenador pedagógico e também responsável pelos clubes de esporte da escola, Lúcio Ferreira, destacou que a proposta dos projetos é justamente fazer com que os estudantes levem suas habilidades para o ambiente escolar: “O esporte é algo humano, que ajuda no desenvolvimento social e cultural, além de ser fundamental para a juventude. A escola proporciona os espaços para que o estudante possa escolher o que deseja.”

Além do investimento do Estado, a escola conta com o auxílio do Profin Projetos, que fornece equipamentos esportivos como traves, redes, bolas, coletes e materiais de apoio, garantindo uma estrutura completa aos profissionais da área. A ideia é que o esporte escolar não seja apenas uma disciplina no currículo, mas também uma verdadeira ferramenta de transformação social.

Para o estudante Washington dos Santos, de 15 anos, ter uma boa estrutura para os treinos é essencial. “Estamos no momento de preparação para os Jogos da Primavera. A nossa quadra é importante para que todos nós, que vamos competir em qualquer modalidade, possamos treinar. Estamos nos preparando há quase um ano. A gente aprende a conviver melhor com nossos colegas e a apoiar uns aos outros”, pontuou.

Para além das disputas, o clima dos Jogos da Primavera reforça o quanto o investimento em infraestrutura pode impulsionar o rendimento escolar e a formação cidadã. Com mais de 40 quadras entregues e outras em fase de conclusão, Sergipe dá passos firmes no incentivo ao esporte como direito e instrumento pedagógico.

Foto: Maria Odília/Seed