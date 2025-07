Quadrilha junina de Rosário do Catete vai representar Sergipe no Nordestão

A rosarense, Forró do Milho, vai representar Sergipe na 21ª edição do Nordestão de Quadrilhas Juninas, que será realizada em Açailândia/MA, nos dias 26 e 27 de julho de 2025. Promovido pela União Nordestina de Entidades Juninas (Unej), o Nordestão reunirá dez grupos de destaque, com representantes das nove unidades federativas da Região, sendo duas quadrilhas do estado anfitrião da edição, Maranhão.

A delegação rosarense embarca no dia 25 de julho, às 04h, em dois ônibus disponibilizados pela Prefeitura de Rosário do Catete, que também viabilizou o repasse de recursos à Quadrilha Junina em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. A apresentação da Forró do Milho será no dia 26 de julho, às 22h20. Cabe salientar, que a quadrilha junina rosarense também já tem vaga garantida no Nordestão 2026.

Fundada em 1998, em Rosário do Catete, pela professora Marlene Sotero, a Forró do Milho vem ganhando notoriedade no cenário junino por suas coreografias elaboradas, figurino criativo e forte identidade cultural. A conquista da vaga para representar Sergipe, em um dos maiores festivais juninos do Brasil, veio após o quarto melhor desempenho no concurso estadual promovido pela Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (Liquajuse). “O povo rosarense está em festa. A Forró do Milho é motivo de orgulho para nossa cidade e para todo o estado de Sergipe. O apoio institucional tem sido decisivo para a consolidação da cultura junina no município”, destacou o secretário municipal da Cultura, Genilson José.

Por Keizer Santos – Foto: Divulgação/Forró do Milho