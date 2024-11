Quadrilha Junina Século XX e grupos de forró marcam programação da Segundona

A Segundona do Turista, evento que celebra a sergipanidade e o título do estado como ‘País do Forró’, segue nesta segunda-feira, 11, a partir das 18h, na Rua de São João, localizada no bairro Industrial, em Aracaju.

Para dançar com o par, a noite tem muito forró garantido, com Chicão da Praia e grupo Baião de Três+Uma, trazendo ritmos como baião, coco, xaxado, xote e arrasta-pé. No repertório, clássicos de grandes nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Genival Lacerda.

Já para os amantes de quadrilha junina, o destaque fica por conta da Quadrilha Junina Século XX, a mais antiga em atividade em Sergipe e uma das mais tradicionais do Brasil. Com sede e trajetória marcadas na Rua São João, o grupo traz neste ano o enredo ‘Se essa rua fosse minha’, que rendeu diversas premiações durante o período junino.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista na Rua São João é um projeto cultural que promove uma imersão nas expressões artísticas sergipanas. Além de estimular o turismo, o evento impulsiona a economia criativa, beneficiando a gastronomia e o artesanato. O projeto acontece todas as segundas-feiras e seguirá com sua programação até dezembro.

Foto: Isis Oliveira