Quadrilhas se preparam para mostrar toda a beleza e a tradição dos festejos juninos

Faltam poucos dias para o início dos festejos juninos em Sergipe. Assim, às vésperas da mais representativa manifestação da cultura sergipana, as quadrilhas juninas estão em ritmo acelerado de ensaios. Querem fazer bonito nas apresentações, que são bastante esperadas e elogiadas por turistas que vêm ao estado em busca de entretenimento e também de conhecer as tradições culturais que embalam o ‘País do Forró’ no período junino. Vale ressaltar que serão 60 dias de festejos, com uma extensa programação artística e cultural no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla de Atalaia.

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), está apoiando 28 quadrilhas juninas, que vão se apresentar durante todo o ano na ‘Segundona do Turista’, na Rua São João, e também em eventos na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Desse total, 18 grupos vão participar dos concursos ‘Arranca Unha’, no Centro de Criatividade, no bairro Getúlio Vargas, e ‘Gonzagão’, no espaço que leva o mesmo nome, no conjunto Augusto Franco.

Os grupos que vão participar são: Pioneiros da Roça, Unidos em Asa Branca, Século XX, Meu Sertão, Xodó da Vila, Raio da Silibrina, Rala Rala, Balanço do Nordeste, Cangaceiros da Boa, Amor Caipira, Assum Preto, Festa na Roça, Pisa na Brasa, Unidos em Arrasta Pé, Massacará, Flor do Sertão, Meu Xodó, Unidos do Arrasta Pé, Acenda a Fogueira, Meu Xamego, Nordestina, Poeirinha do Sertão, Asa Branca de Simão Dias, Rosa dos Ventos, Buscapé, Todos em Asa Branca, Encanto do Matuto e Balança mas não Cai.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comenta sobre a importância das quadrilhas durante os festejos juninos, inclusive para atrair turistas. Na opinião dele, esses grupos são símbolos de uma tradição rica em cultura e arte, manifestação realizada nos quatros cantos de Sergipe. “A quadrilha junina mostra toda a beleza e a riqueza da cultura nordestina, que encanta a todos com o ritmo do forró, o colorido das roupas e o vigor dos dançarinos a cada apresentação. O São João é uma das épocas mais esperadas por sergipanos e turistas também por causa das quadrilhas juninas. Isso favorece o crescimento do turismo no nosso estado, gerando renda e empregos”, declara.

Muitos ensaios

Até chegar o dia da esperada apresentação, as quadrilhas passam por uma preparação com muitos ensaios durante um ano aproximadamente. Segundo o presidente da Associação das Quadrilhas Juninas de Sergipe (Asquaju/SE), Lenivaldo de Jesus Barros, mais conhecido como Paco, assim que acaba o período junino, os quadrilheiros e as equipes da diretoria dos grupos começam a se preparar para o ano seguinte, já pensando o tema e trajes da próxima apresentação. Tanto esforço é para mostrar performances vibrantes e cheias de beleza que empolguem o público. “Os preparativos para este ano estão de vento em popa. Todos estão ensaiando muito e buscando seus objetivos”, revela.

O marcador da quadrilha Século XX, Joel Reis, ressalta a importância dos ensaios para mostrar uma boa apresentação ao público. Para tanto, a quadrilha ensaia nos finais de semana e feriados. “É corrido e intenso, pois temos o objetivo de tentar realizar as coreografias de forma coesa, para termos um bom resultado de trabalho. A quadrilha Século XX não para. Depois que acaba o São João, ela é convidada quase o ano todo para fazer apresentações. É por isso a importância da escolha de um tema que agrade à plateia”, afirma.

Segundo o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju Sergipe (Liquajuse) e presidente da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq), Sérgio Luiz Pereira, como estão às vésperas dos festejos juninos, os preparativos estão acelerados. Ele comenta, ainda, que, desde o mês de março, alguns grupos participantes da Liga estão se apresentando na ‘Segundona do Turista’, na Rua São João, evento que tem continuidade até o mês de dezembro. “Inclusive, algumas quadrilhas já estão certas de participarem do Arraial Brasil e no Nordestão”, esclarece Sérgio. Este ano, inclusive, o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas acontecerá na capital, Aracaju.

A preparação das quadrilhas envolve, ainda, a confecção dos trajes típicos. De acordo com o costureiro da quadrilha Unidos em Asa Branca, Douglas Vieira, a equipe está ‘virando’ noites para deixar tudo pronto e mostrar ao público a divulgação dos trajes oficiais deste ano. “O figurino está um espetáculo. É bastante temático e vem riquíssimo na sergipanidade. Há muitas referências em cima do tema “marisqueiras”. Nos trajes, é possível identificar vários aspectos do mangue. O tempo é curto para a execução da confecção, mas o resultado está sendo positivo”, destaca.