Qualidade da água garante saúde na criação de peixes e camarões

A carcinicultura e a piscicultura são atividades que dependem diretamente da qualidade da água. A composição química e as condições físicas da água do viveiro influenciam diretamente no crescimento, saúde e reprodução dos animais. Por isso o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), destaca a importância da análise da água para garantir o sucesso dessas atividades.

Dentre os principais parâmetros que influenciam a saúde dos organismos aquáticos, o oxigênio dissolvido (OD) é um dos mais críticos. O oxigênio é essencial para a respiração, e níveis insuficientes podem causar estresse e até mortalidade em peixes e camarões. Para assegurar um ambiente adequado, o oxigênio dissolvido deve estar acima de 5 mg/L. Valores abaixo de 3 mg/L são perigosos e podem levar ao sufocamento dos organismos.

Segundo o coordenador do Laboratório de Química de Água do ITPS, Cleuber Cardoso, a temperatura e a salinidade da água também desempenham um papel importante, influenciando a taxa metabólica dos animais e o nível de oxigênio disponível. “Cada espécie tem uma faixa de temperatura ideal, e qualquer variação brusca pode afetar a reprodução e o crescimento dos camarões e peixes. Níveis de pH fora da faixa correta podem comprometer a respiração e a capacidade dos animais de absorver nutrientes”, explicou.

Outro fator crítico é a presença de compostos nitrogenados, como amônia (NH3) e nitrito (NO2), que são extremamente tóxicos para os organismos aquáticos. A amônia não ionizada, por exemplo, pode ser letal; enquanto o nitrito interfere no transporte de oxigênio no sangue dos animais. Manter tais compostos sob controle é vital para evitar intoxicações que comprometam a produção.

A qualidade da água afeta diretamente a saúde dos organismos e consequentemente o desempenho produtivo. Em sistemas de criação intensiva, a alta densidade de animais aumenta a carga orgânica na água, proveniente de restos de ração e excretas. “A decomposição dessa matéria pode liberar substâncias tóxicas como a amônia, comprometendo a saúde dos animais e proliferando doenças”, ressaltou Cleuber.

A análise e o controle da qualidade da água são essenciais para garantir o sucesso na carcinicultura e piscicultura. “O monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água, aliados ao uso de tecnologias avançadas, assegura a saúde dos animais, melhora a produtividade e promove uma produção mais sustentável. Os produtores que investem nesses cuidados garantem uma criação mais eficiente”, destacou o coordenador.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Vieira Neto/Seagri