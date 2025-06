Qualidade de Vida: Aparecida alcança o melhor índice de sua história

O município de Nossa Senhora Aparecida conquistou um marco importante em sua trajetória de desenvolvimento. De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, ferramenta que avalia a qualidade de vida da população de forma multidimensional, Aparecida atingiu 61,03 pontos, sua melhor pontuação histórica, e ocupa agora a 12ª posição entre os 75 municípios de Sergipe.

O levantamento considera fatores como acesso à saúde, educação, segurança, bem-estar social e meio ambiente, oferecendo um panorama real das condições de vida da população. Mesmo com um porte menor, Aparecida superou diversos municípios maiores, mostrando que o compromisso com políticas públicas eficazes faz a diferença.

No ranking estadual, Aracaju lidera o ranking das cidades sergipanas em qualidade de vida, com um IPS de 65,73.

Esse resultado é reflexo do trabalho conjunto entre gestão pública, servidores e comunidade, que acreditam no potencial do nosso município. Aparecida segue avançando, com trabalho, planejamento e compromisso com as pessoas.

Por ASCOM.