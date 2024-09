“Qualifica Sergipe” amplia certificações no cinturão de confecções

O município de Itabaianinha, na região Centro-Sul de Sergipe, foi palco nesta quinta-feira, 19, da certificação de 27 novas pessoas pela conclusão de cursos profissionalizantes no do programa ‘Qualifica Sergipe’. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), já entregou ao todo 181 certificados no município em diferentes formações.

A entrega aconteceu no Polo de Moda de Itabaianinha, e desta vez os concludentes foram nas áreas de designer para redes sociais e mídias digitais, que incentivam o empreendedorismo e o escoamento da produção das indústrias. Além disso, há mais 40 pessoas matriculadas em cursos do programa de qualificação que ainda estão em andamento.

Cláudio Cosme Almeida foi um dos concludentes. Ele relatou diante do grupo presente o impacto do ‘Qualifica Sergipe’ em sua vida. “Um curso excelente pra todo mundo. Realmente mudou a visão que a gente tem do trabalho, da formação, de como é que se usa a rede social. Já estou conseguindo alguns clientes. E não é só fazer o curso e parar, é continuar buscando, melhorando e estudando mais”, exaltou.

O objetivo do programa nesta região é qualificar a mão de obra local para colaborar no desenvolvimento do ‘Cinturão têxtil de Sergipe’, que além de Itabaianinha abrange a cidade de Tobias Barreto, com forte tradição no segmento. A cidade possui um pólo ao ar livre: um centro de confecções com mais de 80 lojas de fábrica que oferece ampla variedade de estilos e produtos de moda.

Em Tobias Barreto já foram entregues 189 certificados do ‘Qualifica Sergipe’, e atualmente há 40 pessoas em sala de aula nestas mesmas áreas de formação. A cidade conta com um complexo de 34 fábricas e mais de três mil empreendimentos de pequeno, médio e grande porte.

De acordo com o secretário do Trabalho, Jorge Teles, trata-se de uma política que busca o fortalecimento do cinturão de confecções no estado. “O Governo e a Secretaria do Trabalho estão atuando para o desenvolvimento da economia por meio da cadeia produtiva que já é forte na região. Qualificando os trabalhadores locais, eles irão ocupar as vagas de empregos geradas por aqui”, destacou o gestor.

Para atender ao perfil local, o Governo já realizou qualificações de corte e costura industrial, confecções em moda praia, acessórios, moda masculina, camisa polo, regulagem operacional de máquina de costura, entre outras. Todas as qualificações acontecem em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), órgão vinculado ao Governo Federal; prefeituras municipais; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e Serviço Nacional da Indústria (Senai).

Foto: João Vitor Lobo