Qualifica Sergipe conclui mais uma turma em Areia Branca; Ação amplia alcance

Mais 35 pessoas foram capacitadas pelo programa Qualifica Sergipe. Dessa vez, a turma concluída na manhã desta quinta-feira, 20, foi na cidade de Areia Branca. Os cursos de salgados de lanchonete e confeitaria artesanal foram realizados pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai), por meio de sua unidade móvel Sabores da Confeitaria.

Ofertada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), a ação tem levado cursos de qualificação profissionalizantes para todo o estado e já atingiu mais de 20 cidades.

A participante Ilaine dos Santos aproveitou a iniciativa para aumentar os conhecimentos que já tinha da culinária, área na qual atua. “Decidi fazer esse curso para me aperfeiçoar mais. Para mim foi uma experiência ótima, tudo o que eu adquiri de aperfeiçoamento vou levar para a vida profissional. É algo que eu já gosto de fazer e vou aplicar as melhorias que aprendi aqui”, relatou satisfeita.

Rosivânia Carvalho decidiu fazer o curso motivada pela vontade de aprender a fazer salgados. “Eu não tinha essa experiência e foi muito boa porque, além do aprendizado, também conhecemos novas pessoas, eu gostei muito”, disse a jovem.

Os cursos oferecidos dentro do Qualifica Sergipe também contam com a parceria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), órgão vinculado ao Governo Federal, e das prefeituras de cada município beneficiado.

“O programa abrange diversificadas áreas além da confeitaria, como marcenaria, mecânica, passando pela confecção, costura e modelagem, entre outros cursos que se adequam às potencialidades de cada região, buscando atender as reais necessidades de mão de obra dos municípios e promovendo a geração de renda para os sergipanos”, ressalta a diretora de Economia Solidária da Seteem, Elayne Araújo.

