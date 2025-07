Qualifica Sergipe entrega mais de 400 certificados em Laranjeiras, Propriá e Japaratuba

O programa ‘Qualifica Sergipe’ entregou, na última terça-feira, 1º de julho, mais de 400 certificados de conclusão de cursos profissionalizantes em Laranjeiras, Propriá e no povoado Patioba em Japaratuba. Foram no total 415 sergipanos beneficiados com cursos de empreendedorismo, negócios e oportunidades, cozinha quente para páscoa, produção de doces para páscoa, preparação de ovos de páscoa, salgados de lanchonete, confeitaria artesanal, confeitaria natalina e comida junina.

Para Kerolaeny Pereira, que recebeu o diploma do curso de comida regional em Propriá, o ‘Qualifica Sergipe’ chegou na hora certa. “Para mim foi muito bom esse curso, eu tinha vontade de fazer há muito tempo, só não tinha oportunidade. Aí quando veio aqui para minha cidade, eu vim logo fazer, fiquei muito feliz. E foi muito bom, porque na época junina eu aprendi a fazer muitos pratos que eu não sabia, conheci muitas pessoas, abriu muitos caminhos para mim, foi um período muito feliz”, enfatizou.

Na cidade de Propriá, a Seteem realizou parceria com a prefeitura municipal, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e foram entregues 170 certificados com destaque para os cursos de produção de doces para páscoa, comida regional e comida junina, que tiveram mais alunos formados.

A confeiteira Dijane Alves de Laranjeiras comemorou a certificação, que permitiu a realização de um sonho. “Tenho muito a agradecer a vocês todos que estão aqui pela oportunidade que deram a gente! O curso de chocolate que eu fiz foi muito bom, está me ajudando muito, trazendo uma renda muito boa, uma renda extra para minha família, e isso me permitiu realizar o sonho de reformar a minha casa! Agradeço muito e que venham mais cursos!”, ressaltou.

Já em Laranjeiras, através de parcerias com a prefeitura, Senai e Senac, foram formadas ao todo 138 pessoas, com destaque para os cursos de salgados de lanchonete e confeitaria artesanal.

Em Patioba, povoado de Japaratuba, foram entregues 107 certificados. Entre eles, o de certificado de Maria Leandra, que falou com gratidão sobre a oportunidade ter chegado ao povoado. “O curso foi muito bom, muito bem elaborado, o professor que veio dar aula foi muito comunicativo com todas, o curso foi de extrema importância para nós que participamos aqui da agroindústria, porque aprendemos e com esse aprender, melhoramos a forma de vender nossos produtos. Minha expectativa é que venham mais cursos, que eu possa aprender mais, conhecer outros produtos diferentes, e até, quem sabe, exportar nossos produtos para fora”, destacou.

‘Qualifica Sergipe’

O Qualifica Sergipe é um amplo programa de capacitação profissional que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais. Até junho de 2025, o programa abriu 271 turmas e beneficiou mais de 4.200 pessoas em 39 municípios sergipanos, contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais. O Qualifica reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população.

Foto: Léo Mecenas