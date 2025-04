4 MUNICÍPIOS DE SE RECEBERÃO O PROJETO CINE SUSTENTÁVEL NA PRAÇA; ROSÁRIO, LARANJEIRAS, CARMÓPOLIS E SOCORRO

O Cine Sustentável na Praça vai começar. O projeto itinerante que leva oficina de fotografia e cinema gratuito abre sua tela inflável na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, na próxima terça-feira, dia 22 de abril.

Patrocinado pela TAG – Transportadora Associada de Gás, o projeto vai levar diversão e cultura ao interior de Sergipe e do Rio Grande do Norte, oferecendo produção de documentários, cinema com pipoca e oficinas de fotografia.

Depois de abrir o circuito itinerante de cinema por N.S. do Socorro, o Cine Sustentável na Praça segue viagem até Rosário do Catete, Laranjeiras e Carmópolis, em Sergipe; além de Guamaré, Canguaretama, São José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante, todas no Rio Grande do Norte.

O circuito de cinema gratuito em praça pública traz a novidade pioneira de operar toda exibição de filmes utilizando a moderna tecnologia fotovoltaica de captação da energia solar – uma energia limpa, renovável e econômica: daí o nome Cine Sustentável na Praça.

O formato prevê uma Oficina Lúdica de Fotografia para públicos diversos, de crianças e adolescentes a idosos, de modo a obter um painel amplo da visão que os habitantes do lugar têm da sua comunidade.

Os participantes receberão instruções básicas sobre fotografia, que colocarão em prática mostrando os mais diversos olhares sobre o local onde vivem. Haverá entrega de certificados. O material produzido nessa oficina será editado para resultar em um vídeo que, ao final, será exibido para o público local, fazendo parte da programação do evento.

Cada cidade terá uma sessão de cinema com projeção em praça pública, exibindo um documentário produzido pela equipe do projeto e dirigido por Inácio Neves, além de um curta e um longa metragem. Abrindo cada sessão de cinema, haverá uma apresentação cultural a cargo de um grupo ou artista local.

Toda a programação é gratuita e cada uma das sessões de cinema utilizará exclusivamente a energia fotovoltaica para realização das exibições. Haverá distribuição, também gratuita, de pipoca para o público presente, antes e durante as sessões de cinema.

Programação geral

A programação de oficinas e de exibição de filmes será a mesma em todas as cidades, exceto em Carmópolis, em Sergipe; e São José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante, ambas no Rio Grande do Norte, onde serão exibidos curtas-metragens produzidos por realizadores locais.

A programação terá os seguintes filmes:

– Apresentação cultural (artista local)

Documentário da cidade – produção de 2025 da Cinear com direção de Inácio Neves;

Sobre Amizade e Bicicletas – curta metragem de ficção dirigido por Júlia Vidal (12 min) ou, em três cidades, o curta de produção local selecionado (ver abaixo);

Sing 2- longa metragem de 2021, dirigido por Christophe Lourdelet e Garth Jennings (1h e 50 min).

Os três curtas de cineastas locais programados são: “Canto a minha história”, de 2024, dirigido por Felipe Soares (21 min), a ser exibido em Carmópolis; “Dionísia – Poema além da floresta”, do mipibuense Nilson Eloy, com produção de Thalita Vaz (22 min), que será visto em São José de Mipibu; e “E eu com isso?”, com direção de Carlos Tourinho (15 min), a ser exibido em São Gonçalo do Amaran

Primeira parada:

– N. S. do Socorro – Terça-feira – 22 de abril

A oficina de fotografia vai ocorrer das 8 às 12 horas, na Praça da Cultura Pastor Rogério

A exibição de cinema será na no mesmo local, a partir das 19 horas.

Próximas paradas:

– Rosário do Catete (SE) – Quarta-feira – 23 de abril

– Laranjeiras (SE) – Quinta-feira – 24 de abril

– Carmópolis (SE) – Sexta-feira – 25 de abril

– Guamaré (RN) – Terça-feira – 29 de abril

– Canguaretema (RN) – Quinta-feira – 30 de abril

– São José do Mipibu (RN) – Sexta-feira – 2 de maio

– São Gonçalo do Amarante (RN) – Sábado – 3 de maio.

O projeto

O Cine Sustentável na Praça tem por objetivos difundir o cinema e a linguagem cinematográfica junto às populações do interior, e contribuir para a democratização do acesso aos bens culturais, criando espaços e oportunidades alternativas para sua difusão.

O projeto também visa registrar em vídeo depoimentos dos moradores das cidades onde ele ocorre, através de documentários produzidos com antecedência, que são exibidos em praça pública, antes das sessões de cinema. Esse documentário aborda e enfatiza a temática da diversidade e acessibilidade, dando voz ao cidadão comum.

Com isso, o projeto contribui para divulgar e promover a cultura regional, apresentada segundo a vivência pessoal dos próprios habitantes das comunidades, uma vez que os documentários são disponibilizados para as TV’s educativas, culturais e comunitárias, além da internet.

O Cine Sustentável na Praça é uma realização conjunta da Cinear Produções, e Ministério da Cultura, com o patrocínio TAG – Transportadora Associada de Gás com apoio das Prefeituras Municipais, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Foto: André Luppi