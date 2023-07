“Queremos que a Deso suspenda a cobrança da taxa de esgoto no Parque dos Faróis”, diz Uilliam Pinheiro

Os moradores do Parque dos Faróis alegam que a obra de esgotamento sanitário não foi concluída e que o serviço não é ofertado pelo Deso

Em entrevista publicada nesta segunda-feira (31) pelo Balanço Geral, da TV Atalaia, Uilliam Pinheiro se posicionou contra a cobrança da taxa de esgoto efetuada pela Companhia de Saneamento Básico de Sergipe (Deso) aos moradores do bairro do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo Uilliam Pinheiro, a cobrança é indevida dado que a oferta de tratamento de esgoto não é ofertada pela Deso no bairro. “Nós queremos que a Deso suspenda imediatamente essa cobrança que é indevida, porque a oferta do serviço não é feita. Não tem o porquê cobrar uma taxa tão alta dos moradores do Parque dos Faróis com contas que vem R$ 700,00, R$ 500,00, R$ 300,00 que são absurdas e que está sendo cobrada errada, equivocada e absurda essa taxa”, afirma Uilliam.

Existe uma ação no Ministério Público (Procedimento nº 63.22.01.0041) em relação à taxa de esgoto cobrada no Parque dos Faróis. Na última movimentação em julho de 2023, o órgão ministerial requereu a suspensão por 120 dias da cobrança da taxa de esgoto. Entretanto, a Deso solicitou prazo para atendimento do pleito do Ministério Público.

Para Uilliam Pinheiro, a Deso solicitou prorrogação de prazo para adiar a suspensão da cobrança para continuar cobrando. E segundo ele, isso tem afetado a vida dos moradores do Parque dos Faróis a ponto de muitos moradores terem seu acesso à água suspenso devido os valores altos da conta devido à taxa de esgoto, e dessa forma, moradores não tem conseguido efetuar o pagamento, com seu acesso à água cortada.

“Infelizmente, tem muitos moradores do Parque dos Faróis que não está conseguido pagar e estão tendo sua água suspensa e ficam sem acesso à água que é fundamental”, disse Uilliam em entrevista à emissora de TV.

A cobrança da taxa de esgoto realizada pelo Deso começou em outubro de 2022 e foi suspensa por 120 dias a partir de uma solicitação do Ministério Público de Sergipe. Em maio de 2023, a cobrança retornou, mas os moradores alegam que a obra de esgotamento sanitário no Parque dos Faróis não foi concluída e que o serviço não é ofertado pelo Deso.

