Quermesse da Serra do Machado traz arte, tradição e sabores juninos ao RioMar Aracaju

O mês de junho chega ao RioMar Aracaju embalado pelo clima festivo dos tradicionais festejos juninos e a cultura do interior sergipano ganha destaque com a Quermesse da Serra do Machado.

Realizada em parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça, a quermesse apresenta o melhor do artesanato e da gastronomia típica do Agreste Sergipano, reunindo 24 barraquinhas com produtos feitos por artesãs do povoado Serra do Machado, localizado em Ribeirópolis, além de representantes de comunidades vizinhas.

A feira acontece até 30 de junho, em dois pontos específicos do shopping: no primeiro piso, próximo à Kalunga, e no segundo piso, próximo à Camicado. As barracas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Produtos artesanais diferenciados

A feirinha oferece um verdadeiro mergulho na cultura nordestina, com destaque para peças em crochê, patchwork, bonecos de pano, confecções artesanais, laços, ilustrações, artigos religiosos e uma variedade irresistível de delícias típicas como canjica, cocada, doces caseiros, balas artesanais, pipoca, licores e muito mais.

“A Quermesse da Serra do Machado já é um evento esperado pelo público do RioMar. É um projeto que valoriza a produção artesanal do Agreste Sergipano, além de ressaltar o importante trabalho realizado pela Fundação Pedro Paes Mendonça na assistência e qualificação das artesãs da região. A quermesse traz para o nosso shopping um clima de festa, além produtos de qualidade, seja em vestuário ou na gastronomia típica de São João”, destaca Danielle Sônego, gerente de Marketing do RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Quermesse da Serra do Machado – exposição e comercialização de peças artesanais e comidas típicas juninas.

Quando? Até 30 de junho.

Onde? RioMar Aracaju – Praça de Eventos Rio e corredores dos pisos L1 (próximo à Kalunga) e L2 (próximo à Camicado).

Endereço: Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso: Gratuito.

Classificação: Livre.

Foto João Soares – Lotti+Caldas Comunicação