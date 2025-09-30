Quinto LIRAa do ano identifica seis municípios em Sergipe com alto índice de infestação do Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira (30), o quinto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que identificou seis municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 48 municípios apresentaram médio risco, enquanto 21 mostraram baixo risco.

O LIRAa é uma metodologia de amostragem utilizada pelas secretarias de saúde para mapear a infestação do mosquito em determinada região. Trata-se de uma ferramenta importante para identificar a presença do vetor nas localidades, onde são observados potenciais criadouros, locais onde o mosquito se prolifera com maior frequência. A partir desses dados, são desenvolvidas atividades de prevenção como visitas domiciliares, atividades educativas e palestras em escolas.

O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas que apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9 (baixo risco),1,0 a 3,9 (médio risco) e acima de 4,0 (alto risco). No quinto levantamento realizado neste ano, os municípios de Areia Branca (4,1), Simão Dias (4,1), Capela (4,3), Nossa Senhora das Dores (4,3), Itabaiana (4,4) e Nossa Senhora da Glória (5,1) apresentaram alto risco de infestação do Aedes aegypti.

De acordo com a gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, em caso de confirmação do Aedes aegypti, o município define medidas de combate com base no diagnóstico obtido pelo LIRAa. “O objetivo é intensificar a prevenção das arboviroses, ampliando o número de visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias. Nessas situações, são desenvolvidas atividades de educação em saúde, controle do vetor por meio de ações focais e uso de pulverizadores costais para o controle do vetor em sua fase adulta e bloqueio de transmissão”, explicou.

Cuidados preventivos

A participação da sociedade é fundamental para combater e prevenir a proliferação do mosquito, que costuma utilizar qualquer tipo de recipiente com água para depositar seus ovos. Por isso, é necessário que as pessoas se conscientizem e adotem medidas eficazes de prevenção, verificando vasos de plantas com acúmulo de água, reservatórios e pneus.

O Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão das doenças virais conhecidas como dengue, zika e chikungunya. Suas características incluem a presença de listras brancas nas pernas e no dorso. A melhor forma de combate é impedir a proliferação do mosquito,e por isso é essencial estar atento aos cuidados preventivos.

Para reforçar o combate ao Aedes aegypti, o carro fumacê também é utilizado como medida complementar. No entanto, mesmo com a circulação do equipamento, a população deve continuar adotando ações preventivas.

Sintomas

A infecção pelo mosquito pode provocar sintomas como dor de cabeça intensa, cansaço extremo e dores musculares, além de dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

Por isso, ao surgirem os primeiros sintomas, é recomendado procurar assistência na Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação médica. A população deve ter cuidado com a automedicação, pois anti-inflamatórios e medicamentos que contêm ácido acetilsalicílico são contraindicados em pessoas com dengue, podendo aumentar o risco de sangramentos e outras complicações.

Foto: Ascom SES