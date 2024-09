QUINTO LIRAA REGISTRA QUEDA DE 83% EM MUNICÍPIOS COM ALTO RISCO DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o quinto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), que registrou apenas o município de Salgado com alto índice de infestação do mosquito da dengue, zika e chikungunya. Outros 38 municípios estão em situação de médio risco e 35 de baixo risco.O LIRAa mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas, utilizando uma escala como medida de avaliação e monitoramento. O índice satisfatório vai de 0 a 0,9; média infestação de 1,0 a 3,9; e alto risco estando acima de 4,0.

Os municípios que estão com índice zero para infestação do mosquito são Feira Nova, Pacatuba, Siriri, Canhoba e São Francisco. Entre as cidades em médio risco, com índice próximo de 4,0, estão Simão Dias (3,3), Boquim (3,3), Pedra Mole (3,3), Itabaiana (3,1) e Nossa Senhora das Dores (3,1).

De acordo com a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, para esse registro de apenas um município com alto risco são considerados o fator climático e os trabalhos que vêm sendo realizados. “É um resultado bastante positivo. Precisamos focar agora nos municípios que estão em médio risco, pois as temperaturas já começam a aumentar e os municípios devem intensificar as ações em virtude do período de verão que está próximo”, explicou.

Ações

Visando o combate ao mosquito Aedes aegypti, a SES disponibiliza inseticidas para uso nos pulverizadores costais, indicado para bloqueio de casos e contenção no avanço do vetor em sua fase adulta. Vale ressaltar que em situação de surto ou aumento no número de casos de arboviroses, também pode ser utilizado o carro fumacê – exceto nos períodos de chuva.

“O carro fumacê não substitui o trabalho dos agentes de endemias, que é focado na identificação e destruição dos criadouros do mosquito. Ele serve apenas como um complemento de medidas em prol da saúde da população”, destacou Sidney Sá.

A população deve continuar adotando medidas preventivas como retirar o lixo acumulado nos quintais da residência, observar os reservatórios de água e limpar as calhas dos telhados. São algumas precauções básicas para o controle eficaz do mosquito.

Foto: Ascom SES