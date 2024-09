Rafaela repudia ataques violentos em Lagarto e se solidariza com as vítimas

Nesta terça-feira, 24, a candidata à prefeita de Lagarto, Rafaela Ribeiro, se posicionou publicamente contra os recentes atos de violência na cidade. Ela repudiou os episódios de terror que vêm assustando os moradores, com veículos sem identificação circulando em alta velocidade durante a madrugada.

“Infelizmente, hoje não estou aqui para falar de propostas, mas de uma situação grave em nossa cidade”, disse Rafaela. “Nos últimos dias, Lagarto tem sido alvo de violência, com adversários usando o terror para ameaçar e perseguir apoiadores da nossa campanha.”

A candidata afirmou que as autoridades foram acionadas e destacou a importância de garantir a segurança de todos. Ela também se solidarizou com as vítimas dos ataques e reafirmou seu compromisso com uma campanha baseada no diálogo e na paz, apesar das tentativas de intimidação. “Lagarto não aceita mais esse tipo de política suja. Juntos, vamos superar isso.”

As investigações sobre os ataques seguem em andamento.

Fonte e foto assessoria