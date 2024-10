Rafaela Ribeiro lidera pesquisa com vantagem e consolida favoritismo em Lagarto

A mais recente pesquisa eleitoral realizada pelo instituto DATAFORM/ECM confirma o forte favoritismo da candidata Rafaela Ribeiro na corrida eleitoral em Lagarto. Com 41,83% das intenções de voto na pesquisa induzida, Rafaela desponta à frente, consolidando-se como a preferida dos eleitores. Sérgio Reis aparece com 31%, uma diferença de mais de 10 pontos percentuais, demonstrando a força de Rafaela junto à população.

Enquanto isso, Netto Ribeiro, com 4,50%, e o Professor Benizário, com 1,83%, aparecem em seguida. Entre os entrevistados, 14,33% declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto, e 6,50% ainda estão indecisos, o que sugere que há um espaço limitado para mudanças significativas no cenário apresentado

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores não recebem uma lista de candidatos, o nome de Rafaela Ribeiro continua liderando com os mesmos 41,83%, enquanto Sérgio Reis marca 30,33%. A manutenção dos números entre a induzida e a espontânea mostra que Rafaela tem um apoio sólido e consolidado.

Com a eleição se aproximando, a ampla vantagem sobre Sérgio Reis coloca Rafaela como a favorita. O cenário favorável para Rafaela Ribeiro sugere uma campanha cada vez mais consolidada, com grandes chances de vitória. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-05697/2024, e foi realizada entre 19, 20 e 21 de setembro de 2024, nos bairros e povoados da cidade, entrevistando 600 lagartenses, com uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%.

Fonte e foto assessoria